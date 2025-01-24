'Должны учиться воспитывать детей': участники вебинара от Фонда Рината Ахметова поделились полученным опытом

Физические, эмоциональные, материальные. А еще – информационные и даже временные. Вопрос "Как устанавливать и уважать собственные границы" рассматривался на вебинаре программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова. Личный опыт по теме границ в воспитании детей и отзывы слушателей вебинара – далее.

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Мероприятие рассчитывалось прежде всего на приемных родителей, опекунов, воспитателей патронатных семей и детских домов семейного типа и усыновителей. Каждый из них точно знает, насколько трудно бывает объяснить ребенку, где кончаются его границы, и начинаются границы других.

Да, Татьяна, мама-воспитательница из Киевщины, говорит, что по ее наблюдениям, за последние несколько лет тема обострилась. Возможно, повлияла война, возможно, есть и другие факторы, но достучаться до детей бывает трудно.

"Для меня новой информацией было то, что границы могут быть гибкими. И что детей иногда стоит отпускать в свободное плавание и разрешать им совершать ошибки", – говорит Татьяна.

Другой участник мероприятия отмечает, что здоровые границы выстраиваются с детства – и к человеку 5 и 10 лет следует относиться с таким же уважением, как к тем, кому за 20.

"Спасибо, что поднимаете этот вопрос. Во времена, когда мы росли, о личных границах речь не шла вообще. Но времена меняются, дети тоже. И мы, взрослые, сами должны учиться каждый день для того, чтобы воспитать их достойно", – говорит Николай Житомирской области.

Мероприятие провела Людмила Проценко, психологиня, тренер, региональная координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека в Черкасской области. Весомую часть времени вебинару она посвятила ответам на вопросы слушателей.

Следите за анонсами вебинаров Программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова. Следующий полезный вебинар состоится уже на следующей неделе.

Фонд Рината Ахметова все годы работы прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство – нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.