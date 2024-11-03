Должны позаботиться о тех, кто уже отдал свои силы, защищая Украину: Фонд Порошенко начал грантовую программу поддержки ветеранов

Фонд Порошенко положил начало Национальной программе поддержки ветеранов. Общая сумма программы – 5 миллионов гривен.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила Марина Порошенко.

"За моей спиной вы видите военную технику, которую Фонд Порошенко в течение трех лет передает украинским военным. Вместе с тем мы должны позаботиться о тех, кто уже отдал свои силы и здоровье, защищая Украину, и помочь им вернуться в гражданскую жизнь", – пояснила Марина Порошенко.

"Поэтому Фонд Порошенко ввел Национальную программу поддержки ветеранов. Если у вас есть опыт, как ветеранам начать собственное дело, где найти психологическую поддержку, как поддержать их семьи, мы ждем ваших проектных заявок до 8 ноября", – сообщила Марина Порошенко.

Общая сумма грантовой программы – 5 миллионов гривен. Первый этап программы продлится до конца 2024 года. Участниками программы могут стать ветеранские организации, комплексно занимающиеся ресоциализацией ветеранов: психологической реабилитацией, переквалификацией, развитием предпринимательства, поддержкой членов семей. Максимальная сумма одного гранта составляет 300 000 грн.

Подробную информацию об условиях участия в программе можно получить по ссылке на сайте проекта