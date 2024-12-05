Договорились: Госспецсвязи согласилась передать УГКЦ Митрополичьи сады

4 декабря, представители Львовской областной военной администрации и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины провели встречу в отношении Митрополичьих садов, за которые с 2020 года идет судебная волокита, объявила, что готова передать этот земельный участок Курии Львовской Архиепархии Украинской греко. -католической церкви.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

По словам участников встречи, проблему львовских земель Госспецсвязи удалось сдвинуть с места.

"Понимая важность этого земельного участка для культурного наследия Львова, Госспецсвязи готова передать земельный участок Курии Львовской Архиепархии Украинской греко-католической церкви с полным соблюдением установленных законодательством процедур", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 2020 года продолжаются судебные процессы по земельному участку, когда с целью защиты интересов государства иск к Львовскому городскому совету с требованием отменить соответствующее решение подал заместитель военного прокурора Львовского гарнизона.

"По словам участников встречи, проблему львовских земель Госспецсвязи удалось сдвинуть с места и определить вектор, по которому стороны будут двигаться дальше для полного разрешения конфликтного вопроса", - говорится в сообщении ведомства.

Митрополичьи сады, исторически входящие в комплекс собора святого Юра, делятся на нижнюю и верхнюю части. Их территория была спроектирована вместе с собором на Святоюрской горе. сады закрепили за Львовским областным управлением связи, а на территории разместили специальное оборудование. Впоследствии его демонтировали по требованию ЮНЕСКО.