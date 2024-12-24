'Добро всегда побеждает зло': Порошенко поздравили украинцев с Рождеством

Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Рождеством. В трогательном видео пятый президент поблагодарил украинских защитников – настоящих ангелов света, которые берегут наше государство.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Где живет наша вера в Бога и в Украину? На чем держится, даже когда сгущается тьма? Когда усталость и раздражение уносят последние силы и когда потери ложатся на сердце очень тяжелым бременем. Когда память можно увидеть в равных рядах древних казацких крестов и услышать в шелесте тысяч и тысяч современных украинских флагов. Целые века наши предки, а теперь и мы несем сквозь тяжелую борьбу символические истории, в которых добро всегда побеждает зло. Вот как в этой нашей вертепе", – отметил пятый президент Украины.

"И вертеп – это о первой и самой яркой звезде, ведущей к великой цели. И о мрачных чертах, пытающихся повсюду чинить препятствия. И о светлых ангелах, которые вынуждены брать в руки меч. И о чуде рождения Спасителя. Вера живет в письме воина, написанная детской рукой в воспоминаниях о доме и надежде на завтрашний день. Вера живет в песнях и праздниках, в дольках мира посреди руины и живет в рукопожатии в объятиях и веселом смехе. В простых, ежедневных делах, на которые можно опираться. И в еженедельных поездках на фронт, и в повседневной поддержке воинов", – подчеркнул Порошенко.

"Даже в трудные времена есть место для праздника, особенно придающего сил и веры. И на следующий год мы должны прекратить терять время, терять территории и главное – терять людей. Мы верим в Победу, потому что вера это первая ее предпосылка, а вот уныние – это грех", – подчеркнул он.

"Наша Армия, наш Язык, наша Вера – это вдохновляющее. Вера живет в твердом убеждении: ты решаешь, что делать с обстоятельствами, а не они определяют тебя. И наш свет здесь, в сердце и здесь, в голове. И только мы выбираем, пускать ли в свою жизнь чудо", – сказал Порошенко.

"Настоящее чудо, родом и глубинной веры и древнейших украинских сказок, родом из любви и борьбы, которые и являются кодом нашей нации. Пусть в этот праздничный вечер каждый сможет увидеть свою яркую звезду и впустить чудо в собственное сердце", – пожелала Марина Порошенко.