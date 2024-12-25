'Добро обязательно возвращается': Валентина из Черниговщины рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Валентина уже более 30 лет работает с детьми, имеющими особые нужды и сложные судьбы. Сейчас она возглавляет профильное заведение в Черниговской области и заботится о том, чтобы его подопечные развивались во время войны. Свою историю Валентина из Черниговской области рассказала во время Новогодней акции программы "Ринат Ахметов – Детям".

Видео дня

Новогодний праздник, организованный командой Фонда в заведении, подарил детям положительные эмоции, крайне необходимые сейчас:

"Столько счастья к нам сегодня приехало! На самом деле все надеются, что Новый год принесет изменения к лучшему", – делится Валентина Проценко, директор Удайцовского учебно-реабилитационного центра с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам Валентины, воспитатели много рассказывают подопечным о событиях, которые происходят в нашей стране, пытаясь, чтобы они не чувствовали себя в стороне. А еще – учат их делиться добром.

"Если наш коллектив принимает участие в каком-то собрании для фронта, дети – каждый, кто умеет – обязательно пишут листовки или рисуют рисунки для наших воинов. Когда мы дарим добро, оно к нам обязательно возвращается", – подчеркивает Валентина.

И добавляет, что дети действительно все понимают. И то, почему в заведении каждое утро – минута молчания. И то, почему нужно ходить к укрытию во время воздушной тревоги даже ночью.

История Валентины Проценко – по ссылке.

Новогодняя акция Фонда Рината Ахметова – одно из направлений программы "Ринат Ахметов – Детям", которая системно оказывает всестороннюю помощь юным украинцам. За время работы Фонд поддержал 5 млн детей. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.