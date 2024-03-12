'До сих пор не верю, что был в аду': врач из фильма '20 дней в Мариуполе' рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Он спасал раненых с первых часов вторжения. Именно он эмоционально обратился к Путину, когда во время реанимации у него на руках умерла маленькая Ева. Он врач, один из героев фильма "20 дней в Мариуполе", получивший премию "Оскар". Александр Белаш, заведующий отделением анестезиологии областной больницы Мариуполя, доверил свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В больнице смешались день и ночь. В операционный зал поставили два стола, чтобы врач и анестезиолог оперировали одновременно двух человек. Спали медики тут же, в коридоре.

"Новых пациентов регистрировали только в первые сутки, дальше не было смысла. Раненых привозили круглосуточно. В основном, с травмами, полученными на улице во время прилетов", – вспоминает Александр.

Он не считает себя эмоциональным человеком. Однако когда из-за вражеского обломка оборвалась жизнь маленькой девочки, сдержаться не смог. Этот момент, где он обращается к Путину, попал на камеру журналистов и быстро разлетелся новостями.

"Корреспонденты работали в нашей больнице. И действительность, которую они отсняли – капля в море. Я часто вспоминаю те события и до сих пор не верю, что был в аду. В больнице не было ни еды, ни тепла, ни воды. Мы пили воду с пеной, из пожарной машины, потому что не было другой", – рассказывает Александр.

Он видел фильм "20 дней в Мариуполе" еще во время премьеры. Его мнение о документальной ленте, героем которой он стал и которая принесла Украине первый "Оскар", смотрите и слушайте по ссылке.

Коллекция историй других героев этой картины – здесь.

История Александра вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.