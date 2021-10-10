До минус 6 и облачно: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник в Украине

София Закревская
София Закревская
Общество
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До минус 6 и облачно: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник в Украине

В понедельник, 11 октября, погода в большинстве регионов Украины будет сухой и с переменной облачностью. Днем будет довольно тепло, а вот ночью температура воздуха может опуститься местами до -6 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Осадков в понедельник не ожидается, скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Днем температура воздуха в среднем по Украине будет составлять 10-15 градусов с отметкой "плюс", а на юге и на Закарпатье может потеплеть до +18. Ночью похолодает до +5...-3 градусов по Цельсию, в Карпатах возможны морозы до -6.

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Погода в Украине 11 октября.

В Киевской области также временами будет облачно, но сухо. Дневная температура в регионе будет колебаться от 10 до 15 градусов, ночью – от 2 градусов тепла до 3 мороза.

Погода на Киевщине 11 октября.

В украинской столице чуть холоднее днем – максимум до +14, а ночью будет теплее, чем по области –+2...+4 градуса. Отметим, что в Киеве среднесуточная температура уже третий день ниже 8 градусов (для включения отопления нужно пять дней).

Среднесуточная температура в Киеве.
Скриншот.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань перед смертью успел закончить долгосрочный прогноз погоды на ноябрь для центральных областей Украины. Его вы найдете по ссылке.

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