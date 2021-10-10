До минус 6 и облачно: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник в Украине

В понедельник, 11 октября, погода в большинстве регионов Украины будет сухой и с переменной облачностью. Днем будет довольно тепло, а вот ночью температура воздуха может опуститься местами до -6 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Осадков в понедельник не ожидается, скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Днем температура воздуха в среднем по Украине будет составлять 10-15 градусов с отметкой "плюс", а на юге и на Закарпатье может потеплеть до +18. Ночью похолодает до +5...-3 градусов по Цельсию, в Карпатах возможны морозы до -6.

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В Киевской области также временами будет облачно, но сухо. Дневная температура в регионе будет колебаться от 10 до 15 градусов, ночью – от 2 градусов тепла до 3 мороза.

В украинской столице чуть холоднее днем – максимум до +14, а ночью будет теплее, чем по области –+2...+4 градуса. Отметим, что в Киеве среднесуточная температура уже третий день ниже 8 градусов (для включения отопления нужно пять дней).

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань перед смертью успел закончить долгосрочный прогноз погоды на ноябрь для центральных областей Украины. Его вы найдете по ссылке.