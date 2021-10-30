Днепр присоединился к глобальному экопроекту: в парках города высадили сотни деревьев

Три сотни деревьев высадили в парках Днепра 30 октября. Город присоединился к акции "Высадка деревьев миллионом людей за сутки" в рамках глобального экологического проекта Greening of the Planet и бессрочного проекта #Днепр_цветущий, сообщили организаторы.

"Акция проходит как в Украине, так и за рубежом. Мы сотрудничали с департаментом парков и рекреации горсовета, присоединился бизнес и небезразличные горожане. В этом году мы вышли небольшой группой, ведь карантин, однако мы чувствуем, что можем сделать что-то важное и глобальное как для страны, так и для мира", – рассказал соорганизатор проекта "Озеленение планеты" в Днепропетровской области Юрий Остапюк.

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Больше растений высадили на территории парка Новокодацкий – 151. Там высадили скандинавскую рябину, катальпы, клены, дубы и т.д.

"Мы специально разработали дендроплан и подбирали насаждения, ведь этот парк находится на склоне и на песчаной почве. В дальнейшем деревья будут давать тень на главной аллее парка и на детских площадках", – рассказала инженер садово-паркового хозяйства департамента парков и рекреации Днепровского городского совета Татьяна Демченко.

"Благодаря глобальному экопроекту и бессрочной акции #Днепр_цветущий, которую инициировал городской голова Днепра Борис Филатов, такая высадка помогает всем нашим паркам: обновляется зеленый фонд. Эти деревья возьмем на баланс и будем ухаживать за ними", – добавил руководитель парка Новокодацкий Сергей Матусевич.

Высадила пять деревьев днепрянка Инна Власенко: "Я не первый год высаживаю как деревья, так и кусты в городе, ведь мне важно восстанавливать наши зеленые зоны, а еще и погода сегодня радует солнышком, и мы очень быстро справились".

Озеленяли сегодня и другие парки Днепра:

- парк Сагайдак (50 деревьев);

– сквер по ул. Ю.Савченко (30 деревьев);

- парк Памяти и Примирения (31 дерево);

– парк им. Богдана Хмельницкого (25 деревьев).