'Днепр не простит': новая история в музее 'Голоса Мирных'

Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова доверил свою историю Юрий Лущенко из Днепра. 14 января 2023 года ракета попала в многоэтажку, где проживало более тысячи человек. 45 жителей погибли, шестеро из них – дети. Десятки квартир разрушены, сотни повреждены. В этом доме живет Юрий и его глухонемая мама.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь в лечении и реабилитации, психологическую помощь, передать продукты питания всем пострадавшим от атаки по дому в Днепре 14 января. Для получения помощи позвоните по бесплатному номеру горячей линии 0(800)509001.

"Я живу с мамой. В половине второго я был дома. Мама хотела выйти на улицу за продуктами. Я оставил ей деньги, пошел в гараж забрать машину и поехал в центр. Там услышал гром. Было очень громко...", — вспоминает Юрий.

Люди, которые с ним работали, сказали: "Юра, это в твой дом прилет". Сначала мужчина не поверил. Но военные, с которыми он общался, подтвердили номер дома. Юрий поспешил как можно быстрее добраться до дома.

"Меня сразу пропустили. Там полно дыма... Это ужас, я был в шоке: полно людей, крики, разрушенные машины. Я не знал, мама там или нет. Военные дали мне фонарик. Поднялся на восьмой этаж. Мама была жива. . Забрал ее и быстро спустились вниз", - рассказывает мужчина.

Когда в дом попала ракета, женщина уже стояла в коридоре, готовясь выйти на улицу. В момент взрыва ее отбросило назад ударной волной. Связаться с мамой у сына не было никакой возможности, только подняться в пострадавшую многоэтажку. Их квартира уцелела, но оба остались в шоке после трагедии.

"Днепр этого не простит. Я никогда не забуду произошедшее", - говорит Юрий. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Юрия вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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