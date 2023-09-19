Для восстановления контроля надлежащего качества вещного обеспечения ВСУ не хватает только согласования Минюста, – Ярова

Государственная регуляторная служба Украины согласовала проект приказа Минобороны по контролю качества вещевого имущества, поставляемого для нужд ВСУ. Соответствующий документ опубликовала известная волонтер, член киевского общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая на своей странице в Facebook

Она сообщила, что фактически речь идет о восстановлении приказа Минобороны №375, предусматривающего, что вещное имущество принимается в соответствии с техническими требованиями, эталонным образцом, утвержденным Генеральным Штабом, и возможностью рандомной проверки партии товара.

"Как раз 20.09.2022 года, под завоз тех же турецких курток, приказ изменили. Прием происходил по рабочему образцу на "глаз", - отметила Яровая.

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Волонтер сообщила, что начался прием зимней формы, проторгованной на площадке Прозорро. И для того чтобы проконтролировать надлежащее качество товара, нужно восстановить приказ.

"Оказалось, приказ не покидал стены Министерства обороны. Но сдача зимней одежды идет, и я чувствую свою ответственность не только за ее цену и сроки, но и за качество. Поэтому ногами иду в Государственную регуляторную службу Украины к Алексею Кучеру. Объясняю ему серьезность ситуации, и огромное ему спасибо, и работникам его службы за быстрое, оперативное реагирование на представленный пакет документов. Ура! 375 приказ прошел Государственную регуляторную службу!", – написала Яровая.

По ее словам, для возвращения должного контроля за вещевым обеспечением ВСУ теперь не хватает только согласования Министерства юстиции. Волонтер призвала профильного министра как можно скорее согласовать документ.

"Я готова с извинениями, кофе и круасанами приехать и к Министру Юстиции. За вами один шаг. И на "глаз" больше никто принимать вещное имущество не будет. А будут принимать его, как и должны принимать: согласно техническим требованиям, эталонного образца и с рандомной лабораторной проверкой партии товара", - подчеркнула Яровая.