Для сохранения культурного наследия МКИП привлекает ученых

В Киевском национальном университете строительства и архитектуры состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве в области охраны культурного наследия между Министерством культуры и информационной политики, КНУСА и Украинским международным институтом восстановления (УМИВ). В частности, стороны обязались сотрудничать в вопросах обновления аналитики о состоянии объектов культурного наследия, разрабатывать учетную документацию потенциально ценных объектов. Об этом сообщает сайт Министерства, пишет Интерфакс-Украина.

По случаю подписания меморандумов прошел научно-практический семинар "Вместе для сохранения культурного наследия Украины", в ходе которого представители органов власти, ученые и международные партнеры очертили задачи сохранения культурного наследия Украины. По словам ректора КНУСА, Петра Куликова, это позволит вместе работать над сохранением памятников в Украине.

"Я убежден, что этот документ найдет свое отражение в нормативных актах, которые сделают эту отрасль более понятной, эффективной и защищенной", – отметил Ростислав Карандеев, и.о. министра культуры и информационной политики.

Также министерство заключило меморандум с Украинским международным институтом возобновления. УМИВ работает как самостоятельный негосударственный институт для поддержки проектов по восстановлению регионов Украины, пострадавших от российской агрессии. Институт объединяет известных специалистов по городскому строительству, архитектуре, инженерии и экономике.

Виталий Молочко, президент УМИВ считает, что первоочередным вызовом в вопросах сохранения архитектурного наследия остается нехватка специалистов. "Отношение к памятникам архитектуры и исторической среды является проявлением уровня культуры народа, а сохранение архитектурно-градостроительного наследия было и является важной составляющей внутренней и внешней культурной политики государства", - добавил Виталий Молочко.

Сотрудничество с Минкультом УМИВ начал еще в 2023 году, когда специалисты института принимали участие в обосновании и подготовке документов для внесения в список культурного наследия ряда объектов в Киеве и Чернигове. Также бюро ЮНЕСКО в Украине привлекло институт для обследования памятников архитектуры, разрушенных в результате российских ракетных обстрелов в Одессе.

В рамках конференции глава бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески презентовала новый инструмент для мапировки культурного наследия. Это визуальный и нарративный архив, содержащий информацию об уникальных исторических местах населенного пункта. "Помимо проведения неотложных противоаварийных работ ЮНЕСКО фокусируется на исторических местах, например, как в Чернигове и Одессе. Мы также прибегаем к 3D сканированию для исторических зданий", – подчеркнула Кьяра Децци Бардески.

В завершение встречи состоялось открытие выставки Иконостас украинских городов итальянского архитектора, преподавателя Генуэзского университета Карло Мерелло. Коллекция авангардных изображений посвящена боли разрушаемых городов Украины — Донецка, Харькова, Николаева, Бучи, Запорожья и других.