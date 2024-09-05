Для переселенцев из Светлодарской громады в Полтаве отправили помощь от Фонда Рината Ахметова

К хабу Светлодарской громады, работающей в Полтаве, направляется продовольственная помощь. Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова предназначены для ВПЛ из этой громады, которые относятся к незащищенным категориям, а именно:

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– семьи с детьми;

– лица с инвалидностью;

– пожилые люди;

– малообеспеченные семьи.

В каждом наборе – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.