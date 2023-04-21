Для переселенцев из Луганщины в Богдановке и Новомосковске привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

Вынужденным переселенцам из Луганской области Фонд Рината Ахметова отправил около 4 тысяч продуктовых наборов. Их получат люди, которые сейчас живут в Богдановке и Новомосковске Днепропетровской области.

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В наборах – питательные продукты длительного хранения. Они являются существенным подспорьем для тех, кого война заставила покинуть свою прошлую жизнь. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".