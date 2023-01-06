Для мариупольцев в Днепре пришла очередная партия помощи от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова направил для переселенцев в Днепре еще один груз с гуманитарной помощью. Тысяча гигиенических наборов от Фонда прибыла в местный центр "Я - Мариуполь".

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Мариупольцы, которые обращаются к хабу, признаются, что эта поддержка очень важна для них, особенно на первых этапах жизни после переезда на новое место.

Каждый набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Всего за прошлый год гигиенические наборы Фонда получили 40 тысяч мариупольцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.