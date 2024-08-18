Для Курского направления: Порошенко повез FPV-дроны, РЭБы и технику бригадам на Сумщину

Петр Порошенко повез очередную партию техники и дронов на границу Сумской области в бригады и батальоны, которые в последние недели эффективно работают на вражеской территории – на Курском направлении. Разведчики, десантники, артиллерия и логисты на любом участке фронта нуждаются в поддержке, говорит пятый президент.

Видео дня

Стоимость новой партии помощи для военных – 35 млн. грн. О том, что Порошенко везет для продвигающихся в Курской области военных, он рассказал в видео.

"Об этих военных говорят, что они работают на Сумском направлении. Хотя мы хорошо понимаем, что продвигаются они по соседней Курщине. Вполне возможно, в поле их внимания еще несколько областей России. Мы не можем комментировать их работу, но можем продолжать свое дело помогать. Потому что мы поддерживаем Вооруженные Силы, где бы они ни были", – говорит Порошенко.

Сегодня утром в направлении украинской границы выехали 1205 FPV-дронов с платами инициации, 51 дневной и 17 ночных DJI Mavic, 9 купольных РЭБ "Шатро" для защиты от вражеских ударных дронов, 12 квадроциклов для штурмовых войск и эвакуации. которая извлекает тяжелую бронетехнику, а также стирально-душевые комплексы и автобусы.

"Вся эта техника сделает свое дело для продвижения наших войск", - убежден Порошенко.