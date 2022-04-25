Для Каменского подготовили уже более 50 тыс. продуктовых наборов, – Липпа

В Каменске подготовили уже более 50 тысяч продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь", каждый из которых содержит недельный рацион. Часть наборов на этой неделе раздадут нуждающимся жителям города, часть сформирует стратегический запас. Об этом рассказал генеральный директор завода Каметсталь группы Метинвест Дмитрий Липпа.

"У нас есть гуманитарные наборы, которые мы оперативно оказываем нуждающимся в помощи. Около 50 тыс. таких наборов мы сформировали, и каждый пищевой рацион рассчитан примерно на неделю. Партии таких наборов уже раздались в Авдеевке и в других городах на линии столкновения", – рассказал Липпа.

По его словам, город Каменское стал убежищем для сотен переселенцев из Мариуполя, и многие уже смогли трудоустроить на предприятие Каметсталь.

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"Предприятие было готово к этой волне переселенцев, подготовили большое количество мест. Сейчас у нас проживает около 500 человек, мы стараемся их принять на работу. На сегодняшний день мы приняли около 150 человек. Это только на прошлой неделе, на следующей неделе планируем оформить еще около 100 людей, которые к нам обратились, – поделился он.

Как известно, компания Метинвест совместно с ДТЭК и Фондом Рината Ахметова создала проект "Спасаем жизнь", который уже закупил для украинцев 2,5 тыс. тонн продуктов питания.