Для формирования образа ветерана необходима государственная поддержка и информационные кампании, – Гудыменко

Государство должно сделать все возможное для того, чтобы ветераны могли жить полноценной жизнью и не упоминали свой статус каждый день. В то же время в обществе необходимо сформировать новый образ ветерана, релевантный реалиям войны.

Видео дня

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Українське об’єднання "Мрія" Юрий Гудыменко поделился в интервью с Сергеем Гнездилевым на канале Hromadske Talk.

"Министерство культуры и информационной политики должно работать в направлении формирования образа ветерана. Проводить информационные кампании, снимать фильмы, клипы, показывать на телемарафоне. Этот процесс в Украине сейчас отсутствует. Американский, британский, хорватский опыт по обращению с ветеранами нельзя назвать стопроцентно успешным или соответствующим украинским реалиям. Нам не на что ориентироваться, нужно нарабатывать с нуля. Мое видение: государство должно сделать все для того, чтобы ветеран почти не упоминал свой статус. Я не воспринимаю себя как гражданское лицо, если мне каждый день необходимо показывать удостоверение УБД", – делится Юрий Гудыменко.

По его словам, государству лишь навредит огромное количество ветеранов, которые будут до конца жизни воспринимать себя в этом статусе. Политики постараются расхватать ветеранские организации для формирования собственного имиджа. Не исключено, что люди с боевым опытом, но без понимания своего места в обществе будут формироваться в преступных группировках.

"Ветеран должен помнить, что он предприниматель, отец, болельщик футбольного клуба. Вспоминать, что он ветеран по праздникам, когда скажут прийти на марш или в школу. После ранения или демобилизации военном следует перестроиться к гражданским условиям. К примеру, лично я найду, чем заняться. А как быть людям, чей дом уничтожен или он остался на оккупированной территории? Худшее, что можно представить, это когда ветеран чувствовать себя лишним в своем государстве после завершения боевых действий", – подчеркнул Гудыменко.