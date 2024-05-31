Для эвакуированных из приграничных районов Сумщины передали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Сумской области из-за постоянных обстрелов эвакуировались жители многих приграничных населенных пунктов. Многие семьи сейчас живут в городе Лебедин в этой же области. Фонд Рината Ахметова передал для них наборы с продуктами первой необходимости.

С начала 2024 Фонд передал более 10 тысяч продуктовых наборов для жителей Сумской области.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.