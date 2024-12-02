Для детей, пострадавших от войны, открыта регистрация на 'Блогер Кемп' от Фонда Рината Ахметова

Отдых, оздоровление, новые возможности, развитие и положительные впечатления – это дарит детям "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям". Объявлен запись на зимнюю смену в современном санатории на живописном Закарпатье. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"

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Зимняя смена продлится: 31 января – 09 февраля 2025 г. Регистрация по ссылке :

"Блогер Кэмп" это:

– открытие новых горизонтов для украинских детей и мотивация двигаться вперед;

– мастер-классы по блогингу, творческие занятия и раскрытие талантов;

– встречи с новыми друзьями и поддержка опытных наставников;

– отдых на свежем воздухе и интересные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в свои силы;

– психологическая помощь от специалистов, подготовленных по программе Фонда Травма войны.

Кто может принять участие в программе?

В "Блогере Кэмпе" участвуют:

– дети, возвращенные из депортации;

– дети, потерявшие родителей во время войны;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети опекунов и усыновителей;

– дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

– дети с деоккупированных территорий;

– дети, пострадавшие от боевых действий.

Участие в проекте бесплатное.

Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные и мотивационные программы для детей и подростков. За 19 лет в рамках инициативы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!".