Дизайнеры показали, как могут выглядеть небоскребы будущего: здания смогут 'поглощать' углекислый газ. Фото

Американские архитекторы разработали уникальные здания, которые способны поглощать из окружающего пространства до 1000 тонн диоксида углерода (CO₂) из атмосферы в год, что по своей значимости равносильно "работе" 48 500 деревьев. Проект получил название "Городские секвойи" (Urban Sequoia).

Как сообщил Daily Mail, архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill со штаб квартирой в Чикаго (SOM) представило проект небоскреба на конференции ООН по изменению климата, проходившей в Шотландии с 21 октября по 12 ноября 2021 года. Инновационный городской дизайн предусматривает большой процент остекления и зелени (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Архитекторы предложили создать "город будущего" из экологически чистых материалов – конопляного бетона, древесины и биобетона (в основе этого материала лежат все традиционные для обычного бетона компоненты, но на этапе смешивания в него добавляют бактерии определенного вида и некоторые дополнительные компоненты). Главная цель – снизить углеродное воздействие при строительстве на 50% по сравнению с традиционным.

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Фасады таких зданий авторы проекта предложили засадить водорослями, которые в свою очередь можно будет использовать в качестве биотоплива для снабжения высотки энергией. Кроме того, по словам представителей бюро, их можно будут употреблять в пищу.

"Снаружи здания будет много стекла – благодаря этому на освещение понадобится меньше электричества", – сказано в описании проекта.

Здания будут оснащены интегрированной технологией улавливания углерода.

"Фасады смогут превратить здание в источник биотоплива для систем отопления, автомобилей и даже самолетов. Углерод можно будет использовать для производства биоматериалов для дорог, тротуаров, труб и других элементов городской инфраструктуры", – объяснили конструкторы.

В строительстве городских зданий новаторы также предложили использовать мох.

"Мхи, несмотря на то, что они являются более примитивной формой жизни, чем большинство деревьев и цветов, проводят фотосинтез. Это позволяет им поглощать двуокись углерода - парниковый газ - из атмосферы и производить кислород", – сказали новаторы.

Говоря о системе поливки растений, они отметили, что каждый дом будет содержать свой резервуар для воды, который будет работать от солнечных панелей.

Авторы проекта уточнили, что их идеи можно воплотить в любой точке земного шара. И отметили важность таких городов вдоль дорог, на которых отмечен высокий авто траффик.

"Если бы в каждом городе мира были построены городские секвойи, искусственно созданная среда могла бы ежегодно удалять до 1,6 миллиарда тонн углерода из атмосферы", – добавили представители бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия начала строительство города Неом (Neom), который протянется на 170 км от побережья Красного моря до столицы провинции Табук, который будет построен учитывая последние тенденции в мире технологий.