Блог | Михаил Гончар: Диверсия на путинских потоках. Появился танкерный след

Значит так, сюжет с "украинским следом" диверсии на "Северных потоках" развивается дальше. Кроме парусной (!) яхты "Андромеда" (кто-то считает, что парусная яхта именно то судно, которое нужно для подводной диверсионной операции такого уровня:))), появился танкер, подозрительно долго маневрировавший в районе диверсии.

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Далее текст на языке оригинала.

Це цікавий момент. Нагадує інцидент жовтня 2014 року, коли біля берегів Швеції було зафіксовано "підозрілу підводну активність" і направлений "променем" в бік Калінінграду сеанс радіозв'язку. Шведи прийшли до висновку, що має місце черговий раз російська шпигунська активність, але підводний човен зазнав аварії. Пошуки аварійної міні-субмарини так і не увінчались успіхом, але потім звернули увагу на дивні переміщення двох цивільних суден – нафтового танкера "NS Concord" російської компанії "Совкомфлот" під прапором Ліберії та науково-дослідного судна "Профессор Логачев" (ФГУП "Полярная Морская Геологоразведочная Экспедиция"). В центральній частині Балтійського моря вони тривалий час здійснювали маневрування, нехарактерне для комерційних та дослідницьких суден (див. схему від Михайла Войтенка нижче).

Це якраз і наштовхнуло експертів на висновок, що означені судна здійснювали порятунок підводного міні-човна, який виконував спеціальне завдання в районі шведського узбережжя та зазнав аварії.

Найбільш імовірно, що міні-субмарина покинула район перебуваючи під дном великорозмірного танкера, або ж танкер був заздалегідь переобладнаний під носія. Тим більше, що і танкер, і науково-дослідницьке судно, провели до цього кілька місяців в ремонті, що підтверджує версію про відповідне переобладнання для виконання завдань, не пов’язаних з їх традиційним застосуванням.

[Росіяни з радянських часів відпрацювали технологію використання цивільних суден (науково-дослідних та транспортних) для виконання спеціальних завдань у військових цілях. Ми описували використання цивільної інфраструктури російською вояччиною у випусках часопису "Чорноморська безпека", зокрема, в числі 2(38) за 2018 рік міститься стаття "Морська газова інфраструктура у російській протидії НАТО на східному фланзі: потенціал гібридного використання у Чорному та Балтійському морях"]

Тому "танкерний слід" у диверсії на путінських потоках знову ж таки вказує на те, за авторством стоять саме росіяни. Технологія відпрацьована неодноразово. Таким чином, як я й писав у попередньому пості, виконання такого рівня диверсії потребує підводного міні-човна, за допомогою якого й можна виконати необхідні підготовчі роботи. Потрібно поглянути, які судна були ще поруч, а також де і коли танкер був в ремонті і хто його використовував. Тим більше, що, як зазначають, танкер "Minerva Julie" прямував з Роттердама, і після дивних переміщень з 6 по 12 вересня 2022 року в кінцевому підсумку прибув до Санкт-Петербурга. Навіть якщо танкер не був переобладнаний під носія міні-субмарини, то він послужив прикриттям для її роботи на найбільш відповідальному етапі. Але тоді десь мало би бути ще одне судно, яке доставило й потім забрало міні-човен у випадку, якщо танкер не був носієм.

Це теж вписується в інформацію, яка була надана американською SpaceKnow про проходження в зоні диверсій двох суден з відключеними транспондерами AIS.