Дипломатия солидарности: почетное консульство Украины на Балеарских островах объединило общину в годовщину вторжения

24 февраля в поддержку Украины в городе Пальма в Испании подняли украинский флаг, состоялось шествие памяти и открылась выставка экспонатов на военную тематику. Эти мероприятия, посвященные третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, организованы при поддержке Почетного консульства Украины на Балеарских островах. Почтить память погибших и выразить поддержку Украине пришли представители местной власти, украинской общины и жители Испании.

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"Этот день напоминает всему миру об устойчивости и несокрушимости украинского народа. Тысячи мужественных украинцев погибли, и сегодня мы чествуем их память. Из-за войны в Испанию были вынуждены приехать более 150 тыс. украинских беженцев, испанцы оказали немалую поддержку. В то же время, украинцы продолжают бороться за свободу — многие из них волонтерят и помогают нашим военным", — отметил почетный консул Украины на Балеарских островах Владимир Носов.

Одним из организаторов торжества выступила организация "Amar Ucraïna". Она объединяет украинцев Испании и активно занимается гуманитарной и волонтерской деятельностью.

"Наша работа заключается не только в приеме перемещенных семей, но и в их интеграции в общество Майорки. Для этого мы организовываем разные мероприятия, в которых может принимать участие местное население (дни открытых дверей, семинары по украинской культуре). Все эти мероприятия были бы невозможны без поддержки различных государственных администраций в форме субсидий", – отметила руководитель Ассоциации взаимопомощи "Amar Ucraïna" Анастасия Квач.

Кроме торжеств, в этот день Владимир Носов провел ряд рабочих встреч с представителями местных властей. В частности, пообщался с советником по вопросам президентства и государственного управления Антония Марией Эстарелас и генеральным директором по институциональным отношениям и парламенту Ксеской Рамис. В мэрии Владимир Носов встретился с генеральным директором по вопросам межкультурности и пожилых людей и Анжелесом Дуэньясом и координатором области Педро Мира. Также почетный консул встретился с Президентом Торгово-промышленной палаты Балеарских островов Эдуардо Сориано Торресом.

Обсудили вопросы поддержки Украины, развития экономических взаимоотношений между Украиной и Испанией, а также дальнейшее сотрудничество в культурной, социальной и гуманитарной сферах.

Справка:

Почетное консульство Украины на Балеарских островах приступило к работе в ноябре 2024 года. Почетным консулом был назначен украинский предприниматель и меценат Владимир Носов. Он является основателем и президентом WhiteBIT Group, специализирующимся на разработке продуктов в области блокчейн, президентом футбольного клуба "Металлист 1925", благотворителем.

Владимир Носов занимается развитием блокчейн-технологий, инвестирует в проекты развития криптообразования и развивает украинский футбол. За 3 года полномасштабной войны Владимир Носов и WhiteBIT Group передали в помощь украинской армии и гражданским более 456 млн гривен. За вклад в помощь Вооруженным силам Украины Владимир Носов был награжден наградами Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, СНБО, ГУР. Также он получил более 50 благодарностей от воинских частей и подразделений ВСУ.