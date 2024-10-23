Динамика изменилась: в ГПСУ рассказали о текущей ситуации с попытками пересечения границы военнообязанными мужчинами

С начала полномасштабного вторжения динамика пересечения украинской границы коренным образом изменилась. Многие люди возвращаются в Украину, тогда как число желающих уехать стало значительно меньше. Меньше фиксируют в Госпогранслужбе и военнообязанных беженцев.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, в начале полномасштабной войны преимущественно проходил выезд из Украины – женщин, детей, стариков и иностранцев.

"Но в настоящее время все, кто хотел уехать, давно уехали, многие наоборот возвращаются. Если проанализировать 2023 год и 9 месяцев текущего года, то значительного преимущества на выезд из Украины, а также значительного преимущества на въезд в Украину не наблюдается", – заметил пограничник.

И хотя попытки незаконного пересечения границы продолжаются, а "нарушителей задерживают каждый день", военнообязанных беженцев стало меньше на 20%.

"Наибольшее количество нарушителей задерживали в первые месяцы действия военного положения. В дальнейшем была тенденция к уменьшению. И за последние месяцы мы также видим тенденцию к уменьшению. Если, например, сравнить август-сентябрь текущего года с июлем (в этом месяце наибольшее количество попыток незаконно перейти границу ), то количество нарушителей уменьшилось на 20%", – рассказал Демченко.

Пограничник объяснил: на попытки незаконного пересечения границы оказывают большое влияние погодные условия.

"Если они благоприятны – весна, лето, то количество будет расти. Когда идет похолодание, дожди, снег – соответственно, уменьшается", – отметил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, большинство нарушителей пытаются незаконно перейти границу подальше от пунктов пропуска – на "зеленом участке границы".

"Раньше, и сейчас больше всего таких попыток на границе с Румынией и Молдовой. На других участках: Венгрия, Словакия, Польша – таких случаев гораздо меньше, чем на предыдущих двух", – говорит пограничник.

Относительно незаконного пересечения границы в пунктах пропуска по подложным документам – таких попыток тоже становится меньше.

А о том, как повлияло на укрепление границы заход украинских Вооруженных сил на территорию РФ, насколько крепки наши рубежи и многое другое вы можете узнать здесь.

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