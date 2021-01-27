В Виннице от коронавируса скончалась медсестра, без матери остались двое сыновей: подробности трагедии

В Виннице 25 января похоронили 43-летнюю медсестру областной больницы имени Пирогова Татьяну Боцюру. Две недели за ее жизнь боролись родные и врачи, но одолеть коронавирус не удалось. Без матери остались двое сыновей, а муж потерял любимую супругу.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Муж Татьяны, известный в Виннице врач Дмитрий Боцюра, вместе с сыновьями тяжело переживают это горе.

"Я две ночи держу Максима в объятиях, потому что он плачет. Я обещаю ей поставить их на ноги и воспитать настоящими людьми", – написал акушер-гинеколог на своей странице в Facebook.

Татьяна и Дмитрий познакомились двадцать лет назад на работе. И с тех пор они были все время вместе.

"Она работала у нас давно медсестрой в перинатальном центре. Очень хороший специалист. Ее супруг, Дмитрий Иванович, работает в том же центре акушером-гинекологом, тоже очень хороший врач.

К сожалению, в нашей больнице это уже пятый случай смерти медиков от коронавируса. Хотя наша больница не занимается этой болезнью. Но медики тоже люди, они ездят в транспорте, ходят в магазины. К тому же к нам тоже могут обращаться пациенты, у которых коронавирус. Сейчас будет служебное расследование, возможно оно позволит установить причину заражения у Татьяны", – говорит директор лечебного учреждения Александр Жупанов.

Еще перед Рождеством Татьяна была на работе, делала анализы, ставила капельницы, готовила лекарства. А уже 9 января у нее поднялась температура 38,4.

Сначала в семье это восприняли как обычную простуду, женщина приняла жаропонижающее, витамины – температура упала. Но на следующий вечер она поднялась снова.

"11 января после консультации с семейным врачом мы поехали и сделали рентген. Обнаружили пневмонию, правда, незначительную. Одно легкое было поражено на 30%. Семейный врач сказала, что это нестрашно, можно проколоть антибиотики дома. Однако я сердцем чувствовал, что нужно действовать более решительно, мы сразу же госпитализировались в больницу №1", – описывает течение болезни муж Дмитрий.

В больнице Татьяне назначили хорошее лечение, все лекарства были. Но 11 января ей стало хуже, подключили кислород. Компьютерная томография показала 70% поражения легких, а ПЦР-тест подтвердил COVID-19.

Врачи, друзья, родные – все принимали участие в борьбе за жизнь матери двоих сыновей. За нее молились в церкви, ей доставали самые дорогие лекарства. От нее не отходили медсестры, медики, санитарки.

"Таня до последнего дня была в полном сознании. Она не могла говорить, но писала в Viber. Она написала в группу нашего перинатального центра: "Спасибо за поддержку. Я борюсь и поборю". Врачи ставили неутешительные диагнозы.

Таня никогда ничем серьезным не болела! Она никогда не лежала в больнице! Но тут она была бессильна. "Дима, ты меня теряешь", – написала она. А я стоял под окнами больницы и кричал так, что у меня разрывались легкие и сердце", – описывает Дмитрий.

"К сожалению, коронавирус никого не щадит. Знаю, что для Татьяны делали все, что могли. Были все лекарства. Но есть люди, кто не поддается лечению, они все равно умирают", – говорит Жупанов.

По данным Фонда социального страхования Украины, за время эпидемии поступило 37 860 сообщений о заражении коронавирусом медиков. 454 из них умерли от последствий болезни.