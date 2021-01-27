В Виннице от коронавируса скончалась медсестра, без матери остались двое сыновей: подробности трагедии

Марина Петик
Марина Петик
Общество
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В Виннице от коронавируса скончалась медсестра, без матери остались двое сыновей: подробности трагедии

В Виннице 25 января похоронили 43-летнюю медсестру областной больницы имени Пирогова Татьяну Боцюру. Две недели за ее жизнь боролись родные и врачи, но одолеть коронавирус не удалось. Без матери остались двое сыновей, а муж потерял любимую супругу.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Пятая смерть медика в одной больнице

Муж Татьяны, известный в Виннице врач Дмитрий Боцюра, вместе с сыновьями тяжело переживают это горе.

"Я две ночи держу Максима в объятиях, потому что он плачет. Я обещаю ей поставить их на ноги и воспитать настоящими людьми", – написал акушер-гинеколог на своей странице в Facebook.

Татьяна и Дмитрий познакомились двадцать лет назад на работе. И с тех пор они были все время вместе.

Супруг сообщил о смерти жены

"Она работала у нас давно медсестрой в перинатальном центре. Очень хороший специалист. Ее супруг, Дмитрий Иванович, работает в том же центре акушером-гинекологом, тоже очень хороший врач.

К сожалению, в нашей больнице это уже пятый случай смерти медиков от коронавируса. Хотя наша больница не занимается этой болезнью. Но медики тоже люди, они ездят в транспорте, ходят в магазины. К тому же к нам тоже могут обращаться пациенты, у которых коронавирус. Сейчас будет служебное расследование, возможно оно позволит установить причину заражения у Татьяны", – говорит директор лечебного учреждения Александр Жупанов.

Татьяна и Дмитрий много лет работали вместе
Сначала подумали, что простуда

Еще перед Рождеством Татьяна была на работе, делала анализы, ставила капельницы, готовила лекарства. А уже 9 января у нее поднялась температура 38,4.

Сначала в семье это восприняли как обычную простуду, женщина приняла жаропонижающее, витамины – температура упала. Но на следующий вечер она поднялась снова.

Сначала подумали, что Таня просто простудилась

"11 января после консультации с семейным врачом мы поехали и сделали рентген. Обнаружили пневмонию, правда, незначительную. Одно легкое было поражено на 30%. Семейный врач сказала, что это нестрашно, можно проколоть антибиотики дома. Однако я сердцем чувствовал, что нужно действовать более решительно, мы сразу же госпитализировались в больницу №1", – описывает течение болезни муж Дмитрий.

Молились, доставали дорогие лекарства, не отходили ни на шаг

В больнице Татьяне назначили хорошее лечение, все лекарства были. Но 11 января ей стало хуже, подключили кислород. Компьютерная томография показала 70% поражения легких, а ПЦР-тест подтвердил COVID-19.

Врачи, друзья, родные – все принимали участие в борьбе за жизнь матери двоих сыновей. За нее молились в церкви, ей доставали самые дорогие лекарства. От нее не отходили медсестры, медики, санитарки.

За жизнь мамы двоих детей боролись все

"Таня до последнего дня была в полном сознании. Она не могла говорить, но писала в Viber. Она написала в группу нашего перинатального центра: "Спасибо за поддержку. Я борюсь и поборю". Врачи ставили неутешительные диагнозы.

Таня никогда ничем серьезным не болела! Она никогда не лежала в больнице! Но тут она была бессильна. "Дима, ты меня теряешь", – написала она. А я стоял под окнами больницы и кричал так, что у меня разрывались легкие и сердце", – описывает Дмитрий.

24 января Татьяны не стало
24 января рано утром Татьяны не стало

"К сожалению, коронавирус никого не щадит. Знаю, что для Татьяны делали все, что могли. Были все лекарства. Но есть люди, кто не поддается лечению, они все равно умирают", – говорит Жупанов.

По данным Фонда социального страхования Украины, за время эпидемии поступило 37 860 сообщений о заражении коронавирусом медиков. 454 из них умерли от последствий болезни.

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