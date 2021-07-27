Dilovod: реальная альтернатива 1C (BAS)

Программные продукты компании 1C (BAS) сегодня повсеместно используются украинским малым и средним бизнесом для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета. Они получили столь широкое распространение, что многие бухгалтеры и предприниматели считают, что альтернативы нет. Так ли это на самом деле? И что предлагает онлайн-бухгалтерия Dilovod?

Особенности учетных программ

Нужно отметить, что каждая бухгалтерия-онлайн имеет определенные особенности. Отчасти они связаны с открытостью системы, что непосредственно влияет на общую стоимость учета (владения системой) Приобретая какое-либо решение, пользователю зачастую приходится настраивать и дорабатывать платформу. Сделать это без помощи программиста невозможно. Оперативное исправление ошибок или внесение изменений также требуют привлечения специалиста. Нужно учесть и то, что обновления программы — платные. Все это несет в себе дополнительные расходы для фирмы. Однако порядок и организованность в учете существенно облегчают рабочие процессы и безусловно оправдывают вложения.

Видео дня

Чем заменить 1С (BAS): программа для ведения учета Dilovod

В качестве альтернативы 1C (BAS) часто называют учетные программы американской или западноевропейской разработки. Однако существует куда более простая онлайн-бухгалтерия в Украине. Это онлайн-сервис Dilovod — доступная в любое время из любой точки земного шара интернет-бухгалтерия. В программе предусмотрен отдельный интерфейс для бухгалтера и предпринимателя. Финансовых специалистов сервис привлекает, в первую очередь, тем, что сочетает учет и отчетность "в одном флаконе". Сервис позволяет сдать отчетность буквально в три клика.

Преимуществами для предпринимателя является сочетание учета, отчетности и ПРРО (программного регистратора расчетных операций) в одном сервисе, возможность совместной работы и удаленного контроля бизнеса. Dilovod легко интегрируется с интернет-магазином и популярными сервисами онлайн-торговли, доставки, смс-рассылок. Обучиться пользоваться программой куда проще, чем 1С (BAS), ведь в программе наряду с интерфейсом для бухгалтера реализован отдельный интерфейс для предпринимателя, в котором не используются бухгалтерские термины и формы содержат меньше аналитики.

Какими еще преимуществами обладает программа Dilovod?

Возможность вести несколько ФЛП и предприятий в одной базе данных. При этом можно формировать отчеты как по всем предприятиям сразу, так и отдельно по каждому. Пакет услуг приобретается на всю базу сразу, что актуально для бухгалтеров на аутсорсе;

Автоматически создаются архивные копии;

Понятный интерфейс, в котором легко сможет разобраться не только бухгалтер, но и предприниматель;

Cashback 20% по партнерской программе.

Также нужно отметить, что и автоматические обновления сервиса, и поддержка — бесплатны. Ну а тестовый 2-недельный период позволяет попробовать программу без малейших затрат.