Совершенно дикая страна.

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Проснулся, посмотрел на сводку.

Лезут, как зомби. Стреляют ракетами. Пускают шахеды.

Сумасшедшие, оголтелые одичалые.

Бессмысленная война, придуманная такими, как Дугин.

Лживый гбшник во главе бесноватой толпы терзает страну.

Сейчас мы просто не осознаем ущерб, который нам нанес агрессор - нам главное выстоять. Но, поверьте мне, этот ущерб огромен. Промышленность, логистика, экология - это строить и восстанавливать не год и не два: десятилетия.

Десятки лет нам предстоит разминировать свою землю. Десятки лет на минах, оставленных "освободителями" будут взрываться мирные люди.

Десятки лет будет зарастать рана, нанесенная югу страны...

Проклинать орду бесполезно.

Нет совести там, где нет разума.

Надо помнить.

Чтобы в ближайшее 50-100 лет слово россиянин было ругательным и вызывало рефлекс потянуться за оружием.

Не вижу малейшей возможности забыть и простить.

Если следовать логике Дугина, забыть и простить - это тоже англосаксонское изобретение.