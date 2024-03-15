Диалоги о памяти: глава УКФ Кривда даст интервью в рамках выставки 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Как работать с темой памяти и какова роль различных институтов в ее сохранении? Об этом и не только пойдет речь во время публичной дискуссии с Наталией Кривдой — культурологиней, доктором философии, новоизбранной Председателем Наблюдательного совета Украинского культурного фонда. Мероприятие будет проходить в рамках мультимедийной выставки ГОЛОСА, организованной Музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Модерировать разговор будет культурный критик и куратор Анастасия Платонова.

Обсуждаемые вопросы:

— Кто и как работает с темой памяти в Украине сейчас и кто на этот момент имеет наибольшее влияние в этой сфере?

— Как эти организации или институты функционируют во время войны?

— Как вообще развивается поле хранения памяти в Украине?

— Кто должен отвечать за развитие культуры памятки и мемориализации войны как сейчас, так и в будущем?

В финале разговора каждый сможет задать спикеру свои вопросы.

Выставка ГОЛОСА — мультимедийное пространство Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, который, в частности, представляет часть историй из коллекции Музея. Этим мероприятием Музей открывает цикл культурологических событий, посвященных вопросам сохранения памяти о войне. Цель этого интервью — рассказать широкой публике о важности увековечивания памяти, а также начать живой диалог Музея "Голоса мирных" с аудиторией.

Следите за анонсами!

Где: Музей истории города Киева; Когда: Среда, 20 марта, в 17:30 ;Цена: Вход свободный по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных" по ссылке.