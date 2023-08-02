Девушка с iPhone на картине 1860 года удивила сеть, но все проще, чем путешествия во времени

Сеть взбудоражила картина, написанная Фердинандом Георгом Вальдмюллером в 1860 году. На ней изображена женщина, держащая предмет в руках, похожий на смартфон.

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New York Post опубликовало фотографию картины в социальной сети Twitter. Это вызвало бурное обсуждение среди пользователей.

Люди думают, что женщина с картины могла путешествовать во времени, поэтому позируя для художника ей стало скучно, и она решила воспользоваться своим телефоном.

Но искусствоведы имеют свое мнение на этот счет. По словам генерального директора художественного агентства austrian-paintings.at Джеральда Вайнполтера, женщина на картине читает маленький молитвенник, идя в церковь, а не просматривает социальные сети на своем iPhone X.

Первым обнародовал картину в социальных сетях блоггер Питер Рассел. Он увидел ее в музее Neue Pinakothek в Мюнхене.

Рассел отметил, что дискуссия вокруг этого произведения искусства показывает, насколько технологии изменили общество и большинство не понимает сути картины.

"Различие между современным обществом и обществом в 1860 году состоит в том, что тогда люди, глядя на картину, видели женщину, которая увлеченно читает молитвенник. А сегодня женщину видят со смартфоном в руках, которая просматривает социальные сети", – сказал он.

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