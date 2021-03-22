Про локдаун и коронавирус.

Из иванофранковской больницы несколько дней назад до утра не дожили 4 человека .

Супруг одной из девушек привёз свежий вирус из Португалии, где находился на заработках. Заразил жену, та в свою очередь 12 человек коллектива за один рабочий день. На данный момент девушка 28 лет осталась без почки, вторая в 32 года потеряла 70% зрения.

В одной палате (счастливчики, не в коридоре) лежал парень 31 год и бабушка 82 года, бабуля просила покурить перед смертью, разрешили, бабушка выписалась и ушла домой на своих двух ногах, парень через морг.

Все истории реальные, из жизни.

Так что вам, локдаун жмёт??? Развлечений с@ка не хватает !!!! Вакцина хреновая ?!!!

Живите как хотите, но советов поменьше пожалуйста.

И ещё, я бы ментов на улицу выгнал с нагайками, по домам загонять, или на деньги большие доходчиво штрафовать, всё равно от ментов с каждым днём всё меньше толку, беспредел и саботаж процветает.

А вот Докторам Нашим низкий поклон, и безмерное уважение, наши спасают всевозможными способами, не подходит одно лечение, спасают другим, третьим.

У немцев сложнее, и одновременно всё просто, лечат по протоколу, не вытащили с того света, так зато никто не виноват, не подкопаешься.

Если скучно или сомнения имеются, поинтересуйтесь сколько заболевших в цивилизованных странах как Польша и Германия за крайние сутки, там где карантин послабили.

Дружите с головой, и меньше активных диванных экспертов слушайте.

Всем здоровья и трезвого рассудка