'Детство у детей забирать не надо': в Минобразования озвучили позицию по школьным выпускным

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заметил, что накануне школьных выпусков в его ведомстве решили не отнимать у украинских детей праздник. В военное время проведение масштабных торжеств неуместно, но руководители учебных заведений будут сами принимать решения, как организовать выпускной процесс.

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Об этом чиновник рассказал в эфире национального телемарафона UA Разом. На сегодня в Украине работает 12 тысяч среднеобразовательных школ, благодаря которым учебный процесс продолжается.

"Мы уверены, что большие празднования в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо. Впрочем, скорее всего, на тех территориях, где обучение проходило онлайн, выпускных не будет, чтобы не подвергать опасности детей, родителей и учителей", – указал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2027 году в Украине должен пройти переход на 12-летнюю систему школьного образования. Однако для него необходимо иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе, сейчас его только разрабатывают.

"Поэтому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются. Кроме того, по моему мнению, мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как основном инструменте для преодоления образовательных потерь. Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой", – рассказал министр образования Оксен Лисовой.

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