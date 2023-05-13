'Дети возвращаются к нормальной жизни': как проходит реабилитация раненых детей от Фонда Рината Ахметова

В санатории "Боржава" на Закарпатье продолжается реабилитация детей, получивших физические травмы или ранения во время полномасштабной войны. Организовал курс восстановления Фонд Рината Ахметова.

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"С начала войны к нам все чаще обращаются как взрослые, так и детки после разных видов ранений. Мы им оказываем не только медицинскую помощь, но и психологическую. Сегодня у нас есть семьи от Фонда Рината Ахметова, которые проходят оздоровление, лечение, процедуры", — говорит Снежана Петровна Чеботарева, врач санатория, сообщают в Фонде.

Сейчас на реабилитации находится Вероника. Девочка, которой почти четыре года, приехала с мамой Олесей. 9 марта 2022 во время эвакуации из Чернигова их авто обстреляли россияне. Муж Олеси и семья ее сестры погибли. Вероника получила ранения головы, лица, конечностей, ожог и психологическую травму. Ее мама перенесла уже несколько операций по спасению глаза.

"В санатории мы бы хотели получить то, что поможет убрать чувство боли", – признается Олеся.

Врач-терапевт учреждения Оксана Михайловна рассказывает, что в начале реабилитации семьи часто замкнуты, встревожены, имеют проблемы со сном.

"Они рассказывают свою историю, иногда плачем с ними. Но проходит определенное время и дети становятся более открытыми, не боятся уже никого, смеются, танцуют, развлекаются и возвращаются к нормальной жизни", — делится врач.

Проект "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей" продолжается: принять участие могут дети до 18 лет, получившие физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

В бесплатную программу входят: проезд в обе стороны, проживание и питание для ребенка и сопровождающего взрослого, индивидуальные категории реабилитации.

Оставить заявку можно по ссылке.

Уточнения – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.

В рамках проекта курсы реабилитации прошли уже 144 ребенка. За 17 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей.