Дети, вернувшиеся после похищения российскими оккупантами, стали участниками 'Блогер Кэмп' Фонда Рината Ахметова

Дети, незаконно вывезенные в Россию и возвращенные в Украину, стали участниками смены "Блогер Кэмп" Фонда Рината Ахметова

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Для ребят в возрасте до 18 лет, пострадавших от войны в Украине, открылось новое изменение проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

Среди участников этой смены – дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть на Родину. В сотрудничестве с Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Фонд Рината Ахметова первым в Украине обеспечивает психологическую реабилитацию, отдых и оздоровление этим детям, нуждающимся в квалифицированном, бережном и внимательном подходе в общении и восстановлении.

Фонд на системной основе годами помогает детям из незащищенных социальных категорий, ребятам, пережившим травмы и потрясения из-за войны. Поэтому, как и в предыдущих сменах "Блогер Кемпу", на этот раз участниками проекта стали также дети-сироты или полусироты, дети на попечении; дети, потерявшие родителей во время войны; и дети, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в социализации.

Изменения "Блогер Кемп" – это не только отдых и оздоровление, но полезные знания и практические мастер-классы. К зимней смене присоединятся представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые проведут для детей мастер-класс по минной безопасности. Его актуальность трудно переоценить, ведь война продолжается и даже после Победы разминирование страны, по прогнозам, будет длиться годами.

Молодежь, участвующая в переменах "Блогер Кемпи", уделяет много времени разнообразным активностям на свежем воздухе, ежедневно занимается творчеством, овладевает навыками блоггера, знакомится с новыми друзьями и получает профессиональную психологическую помощь.

Психологи, помогающие гостям зимней смены, прошли обучение по программе "Травма войны", разработанной Фондом Рината Ахметова. Также детей будет сопровождать врач-реабилитолог, работающий с телесными проявлениями психологической травмы.

После каждой смены "Блогер Кэмп" дети возвращаются домой с приятными впечатлениями и теплыми воспоминаниями. Они ощущают значительное улучшение своего настроения и эмоционального состояния, уверенность в себе и обладают крепкой верой в мирное, счастливое будущее.

Фонд Рината Ахметова на постоянной основе дает детям возможность сделать самостоятельные шаги в будущее: проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе и т.д. Больше – по ссылке.