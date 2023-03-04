Дети из Мариуполя, Харькова и Херсона преодолевают посттравму с помощью новейшей техники в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске помогают преодолеть психологические травмы детям, которые пострадали в Мариуполе, Харькове и Херсоне. Бесплатные занятия проходят на базе Гончаренко центра. Специальную арт-терапию посетили уже 50 человек.

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Сами занятия проводит переселенка из Херсона, психолог и преподаватель Херсонского государственного университета Екатерина Кострикова. Она проводит занятия для детей и взрослых, чтобы помочь адаптироваться и жить в новых реалиях. С детьми Екатерина занимается нейрографикой, а с их мамами проводит ресурсные женские тренинги, сообщили в центре Гончаренко.

"Нейрографика – один из ключевых методов работы. Это одна из разновидностей арттерапии, благодаря которой решаются психоэмоциональные проблемы человека. Подход основывается на нейрофизиологии и подходит даже маленьким детям. Ко мне на занятия приходят дети из Мариуполя, Харькова, Херсона, из Ивано-Франковска также. Все они переживают стресс из-за войны. Мы рисовали с ними творческое дерево с помощью нейрографики. Такое рисование помогает детям проявить свои желания, осознать потребности и достичь внутреннего покоя. Нейрографика – универсальный метод, он подходит всем. Она очень эффективна в состоянии эмоционального напряжения, психического дисбаланса, депрессии, при посттравматическом синдроме", – отметила Екатерина.

Родители говорят, что результаты таких занятий заметны почти сразу.

"Я мать – и я вижу все эти вещи. Дети были в постоянном стрессе, не могли успокоиться, часто плакали. Что и говорить, после пережитого не все взрослые могут восстановить равновесие. Но после занятий нейрографикой мои дочери стали спокойнее. Также приятно, что в Гончаренко центре психологическая помощь – бесплатная. Это важно для беженцев, потому что нам и так тяжело на новом месте", – рассказала переселенка Наталья Варапай.

Для справки: Гончаренко центры – это наибольшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных открытых образовательно-культурных и волонтерских пространств. Сеть была основана Алексеем Гончаренко в 2021 году для предоставления современного, качественного и доступного образования каждому жителю Украины. Сейчас в более чем 20 центрах по всей Украине преподают английский детям и взрослым, готовят подростков к экзаменам, проводят курсы по финансовой и медиаграмотности. С февраля 2022 года сеть, кроме образовательной программы, переформатировалась также в волонтерские хабы, где помогают переселенцам и военным.