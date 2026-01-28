'Дети хотят возвращаться сюда': завершилась зимняя смена 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

Очередная смена "Блогер Кэмп" подошла к концу. Это отдых, организованный Фондом Рината Ахметова для ребят, пострадавших в результате войны. В этот раз участниками смены стали, в том числе, дети, которых удалось вернуть с временно оккупированных территорий.

16-летняя София с Черниговщины — среди участников. После пережитого страха в оккупации она закалилась как активистка: стала президентом школы и организует мероприятия для младших. София говорит: "Блогер Кэмп" стал для нее местом поддержки, восстановления и поиска новых смыслов.

"Побыть в этом Кемпе – это значит отдохнуть, перезагрузиться, разобраться в своих мыслях. Мне здесь очень важны психологические тренинги. Например, я пережила какую-то ситуацию так, а психолог рассказывает о ней иначе. Я все это совмещаю и начинаю понимать, как могу выйти из этой ситуации или чего уже достигла", – рассказывает София.

Это были две насыщенные недели, в течение которых участники смены отдыхали и оздоравливались, находили новых друзей, работали с психологами и осваивали навыки блогерства.

В "Блогер Кэмпе" детей сопровождают профессиональные психологи Фонда Рината Ахметова, которые помогают прожить травматический опыт, снизить уровень тревожности и восстановить чувство безопасности.

"Я могу сказать с уверенностью, что в конце каждой смены заметен результат у детей, заметен прогресс: как светятся их глаза, когда они уезжают, получают ценные знания, ценные призы. Дети хотят возвращаться сюда. Такие фидбеки очень подкрепляют уверенность в том, что проект действительно дает результат и дети могут получить знания, которые укрепляют их психологическое состояние", – говорит Оксана, психолог Фонда.

"Блогер Кэмп" объединяет детей 10–16 лет из уязвимых категорий, пострадавших из-за войны. В этом сезоне в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" приняли участие дети, возвращенные из депортации, те, кто живет в сложных обстоятельствах или под опекой, дети, потерявшие родителей, а также подопечные ОО "Сердце Азовстали".

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

