'Дети – это было все для него': мать погибшего Героя приобрела детскую площадку для села на Черниговщине в знак памяти о сыне. Фото

На Черниговщине в селе Бирковка Минской общины мать погибшего на фронте воина Романа Кубая приобрела и установила детскую площадку для сельских детей и церковный колокол для местной Свято-Троицкой церкви. Теперь площадка в центре села ежедневно радует местных детишек и их родителей.

Об этом сообщили в Минском городском совете. По словам матери Героя Анны Кубай, установить колокол – это была ее давняя мечта, а детская площадка – это память о сыне.

"Он очень любил детей. Дети – это было все для него. Мы с дочерью решили, что есть такие детки, которые не могут поехать ко Мне, и мы так решили, что в память о сыне, чтобы дети катались и чувствовали себя детьми", – рассказала Анна Кубай о своем решении.

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У пани Анны после смерти сына Романа осталось еще четверо детей. Младшему сыну 16 лет, другой сын и дочь – продолжают защищать Украину. Еще одна дочь тоже военная, сейчас проходит обучение на полигоне.

Роман семья потеряла в марте прошлого года. Он начал службу по контракту в ВСУ с 2015 года. Являлся участником АТО/ООС. Выполнял боевые задания в Донецкой области.

После начала полномасштабной войны Роман Кубай воевал на Харьковском направлении. Погиб в Изюме.

Героя временно похоронили в Днепропетровской области. В июне мать забрала тело сына и перезахоронила в родном селе Бирковка.

"Мы его перезахоронили через пол года. Его узнать было нельзя. Мы его по "смертнику" (Идентификационный жетон военнослужащего, — ред.) узнали. Он всегда говорил: "Хотя по этому меня, мама, найдете"", — рассказала мать погибшего в комментарии "Общественному".

Роман Кубай посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Деньги, которые мать получила после его гибели, она потратила на установку детской площадки и церковного колокола в родном селе. По словам Анны Кубай, обустройство колокола обошлось в 30 тысяч гривен, а на детскую площадку она потратила 2,5 тысячи долларов США.

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