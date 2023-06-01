Дети должны быть счастливы: как Фонд Рината Ахметова помогает юным украинцам

Война, которая длится десятый год, постоянно угрожает жизни и здоровью детей — в том возрасте, который должен быть самым беззаботным… Каждый из маленьких украинцев в настоящее время нуждается в особом внимании и поддержке.

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Все годы своего существования Фонд Рината Ахметова занимается судьбами детей Украины. Сегодня, в Международный день защиты детей, напомним о программах поддержки.

Уже 17 лет ребята получают всемерную помощь в рамках масштабной благотворительной инициативы "Ринат Ахметов – Детям!". Это уникальная программа, благодаря которой более 5 миллионов детей получили разностороннюю поддержку Фонда: медикаменты, продуктовые наборы, слуховые аппараты, психологическую и физическую реабилитацию, возможность отдыхать, развиваться и реализовать свою мечту.

С 2007 года Фонд углубленно работает над профилактикой сиротства, популяризируя семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За это время Фонд стал лидером национального усыновления. Благодаря программе "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству – нет!" 10 тысяч детей из интернатных учреждений обрели новые семьи.

По праздникам Фонд проводит масштабные акции с подарками и поздравлениями для детей. К примеру, участниками "Новогодней Акции" стали уже более 1 млн ребят со всей страны.

Фонд дарит детям возможность полноценно отдыхать, приобретать навыки для хобби или даже будущей профессии, преодолевать травму от пережитого во время войны в Украине. В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили более 4700 детей со всей страны.

Помогает Фонд Рината Ахметова и детям, пострадавшим от войны физически, – благодаря проекту "Реабилитация раненых детей" уже 150 ребят прошли соответствующий курс в лучших санаториях Украины.

Еще одно важное направление работы – это помощь детям с недостатками слуха. В проекте "Теперь я слышу" Фонд предоставил суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка, уже 215 детям до семи лет — теперь они могут снова полноценно слышать мир.