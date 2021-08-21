Спасают жизни и делают мир лучше: 10 изобретений, которыми может гордиться Украина

Украинцы всегда славились своей находчивостью и изобретательностью. Мир знает, что первый вертолет изобрел киевлянин Игорь Сикорский, первый искусственный спутник Земли и первый пилотируемый космический корабль – выходец с Житомирской области Сергей Королев, первый рентгеновский аппарат – тернопольчанин Иван Пулюй, а первый электрический трамвай миру подарил полтавчанин Федор Пироцкий.

Но и за весь период независимости Украина подарила миру немало новых открытий и разработок, которые улучшают жизнь. OBOZREVATEL собрал топ-10 разработок украинцев, которые созданы за последние 30 лет.

Умный прибор Cardiomo появился в 2014 году. Его создателями стали украинские разработчики Роман и Ксения Белкины.

Это устройство в виде липкого электрода, который нужно прикрепить на груди, фиксирует показатели сердечной деятельности, давление, а также снимает электрокардиограмму в режиме реального времени. Также он следит за температурой тела, частотой сердечных сокращений и качеством сна.

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Все данные он передает на смартфон и в облачное устройство. В случае проблем он сразу информирует человека или того, кто ухаживает за пациентом.

Этим устройством уже пользуются в украинских клиниках, а также его заказали и в другие страны.

Сейчас это изобретение получило финансирование от компании Rockstart Health.

Украинские ученые сделали немало изобретений в области медицины. Так высокочастотная сварка живых тканей была придумана в Украине, в Институте электросварки им. Е. О. Патона. И впервые применена в 2002 году. Этот метод теперь широко используется в хирургии, пульмонологии, травматологии, офтальмологии, урологии, гинекологии и т.д. Их используют хирурги, врачи скорой помощи, санитарной авиации, ветеринары.

Также этот метод перспективен в трансплантологии. Им заинтересовались и активно используют врачи в других странах.

Способ измерения уровня сахара в крови без прокола придумал ученый из Ужгорода Петр Бобонич. Физик без медицинского образования заинтересовался этой проблемой, когда сахарным диабетом заболела его жена.

Внешне прибор похож на привычный глюкометр. Но клипса этого прибора крепится к уху или пальцу человека. С помощью инфракрасного луча, который проходит от светодиода к фотоприемнику, подаются данные об уровне глюкозы в крови на монитор аппарата.

В Украине начали изготавливать бумагу из опавших листьев. Автор этого изобретения закарпатец Валентин Фречка. Технология называется RE-leaf Paper.

Идея у него возникла еще в школе. Вместе со своей учительницей Ольгой Сабодош Валентин собирал опавшие листья, сортировал и раскладывал по боксам. Там происходили химические процессы, в результате получалась целлюлоза. Затем из нее делали бумагу. Все это Валентин делал на родительской кухне.

Уже в 2018 году он со своим проектом победил на международной "Олимпиаде гениев" в США.

Сейчас молодой изобретатель вместе с партнерами на базе Житомирского картонного комбината производит волокно из листьев. Затем все это перевозят в Херсонскую область, где в больших чанах все это варят и прогоняют по конвейеру. Там все это превращают в бумагу.

Ученые из университета "Львовская политехника" Григорий Ильчук, Виктор Токарев и Игорь Чернилевский вместе с Тайваньским текстильным научно-исследовательским институтом придумали гибкий тканевой суперконденсатор, работающий на солнечной батарее.

Устройство представляет собой гибкую, компактную систему энергосбережения, которую можно встроить на любую поверхность. Вплоть до куртки или палатки.

Днем система аккумулирует в себе солнечную энергию, а ночью от нее можно заряжать смартфоны и планшеты.

Эта технология может пригодиться туристам. Гибкий суперконденсатор можно встроить в поверхность палатки и с его помощью обогреваться ночью. Или сделать сумочку, в которой будет заряжаться смартфон. Но в промышленных масштабах такое устройство можно использовать в ЖКХ для обогрева домов.

В 2011 году это изобретение внесли в список 100 лучших научных разработок по версии престижного журнала Research and Development ("Научные исследования и разработки").

Киевляне Егор Анчишкин и Юрий Мусатенко придумали технологию распознавания лиц без прикосновения к ним – Viewdle. Приложение мгновенно распознает людей, которые попали в объектив камеры. Также оно добавляет к ним имя и передает изображения через MMS, Facebook, по электронной почте.

Это изобретение вызвало интерес у такого гиганта, как Google, и оно выкупило его в 2012 году.

Харьковчанин Сергей Тимчук придумал биоразлагаемый упаковочный материал – пленку, которую можно даже съесть. Она не наносит ущерб экологии, поскольку в ее состав входит кукурузный крахмал. Своему изобретению он посвятил 15 лет.

Такая пленка разлагается в течение нескольких недель. В нее можно завернуть хлеб, который можно потом есть вместе с упаковкой. А свежим продукт будет оставаться около четырех недель. У такого полиэтилена нет вкуса.

В 2016-м году киевлянка Марина Вязовская сумела решить математическую загадку, над которой бились ученые 400 лет.

Нужно было решить, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкивающихся друг от друга.

Для этого ей понадобилось два года. Сама Марина в 2010 году защитила диссертацию в Институте математики НАН Украины, а через три года получила степень доктора естественных наук в Боннском университете. Сейчас она живет в Швейцарии.

Марина награждена самой престижной наградой в области математики – премией Салема.

В 2005 году ученые из Института микробиологии и вирусологии НАН Украины создали новый антибиотик, который обладает высокой активностью ко всем видам стафилококка. Его назвали Батумин.

Он эффективен в борьбе со внутри госпитальными инфекциями.

Четверо украинских студентов из Донецкой области – инженеры-электронщики Антон Степанов, Антон Пастерников, а также программисты Валерий Ясаков и Максим Осика создали перчатку EnablyTalk, которая может переводить язык жестов в текст или речь.

Это уникальная возможность для глухонемых людей общаться с миром.

Перчатки оснащены специальными сенсорами и солнечными батареями. Специальный движок превращает знаки, сделанные рукой в такой перчатке, в текст или речь. Система соединяется со смартфоном.

Это изобретение победило в конкурсе Imagin Cup, который организовал Microsoft.

События на Донбассе на некоторое время приостановили работу над этим изобретением. Состав команды немного поменялся. Однако разработчики не теряют надежды продвинуть свой продукт на мировом рынке.