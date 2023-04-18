Десять бригад ВСУ получили праздничные Military BOX и технику от волонтеров 'Солидарной молодежи'

Волонтеры "Солидарной молодежи" на Пасху привезли в 10 бригад ВСУ пасхальные свертки — куличи, мед, чай, кофе и сладости. А также передали военным технику, которую заказали бойцы, – моторная лодка, пикап, плоттер для печати карт, планшеты, "Старлинк", тепловизор, бинокли, павербанки – и форму.

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"Мы вместе с командой и днем и ночью упаковывали боксы для наших защитников и защитниц. Собственноручно кололи 350 килограммов орехов и потом заливали медом. Искали такую моторную лодку, чтобы она на все 100% соответствовала запросу. Было проделано много работы, и все, что запланировали, удалось сделать", – говорит глава киевской ячейки ВОО "Солидарная молодежь", координатор проекта "Military Box. Пасхальный тур" Валерия Коровкина.

В проекте принимали участие команды из разных уголков Украины.

"В Днепре мы встретились со всеми регионами и разъехались по разным городам. Кто-то поехал в Покровск, кто-то в Константиновку, кто-то в Краматорск, кто-то в Дружковку, кто-то в Херсон. Я благодарна всем нашим партнерам, которые присоединились к этому проекту: "Фонду Порошенко", который на постоянной основе нам помогает, "Киевхлебу", Coffemania и международным партнерам из Швеции, Германии, Ирландии и США. Все передаваемые вещи будут приближать нашу победу", – убеждена председатель ВОО "Солидарная молодежь", депутат Киевсовета Динара Габибуллаева.

ВОО "Солидарная молодежь" ежемесячно ездит на восток передавать разную помощь военным: от медицинской и до амуниции, снаряжения и машин.