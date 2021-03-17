Десантники ВСУ устроили маневры перед учениями россиян в Крыму. Фото и видео

В Украине прошли масштабные учения подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил.

Показательно, что защитники провели их накануне учений российской армии, которые начнутся 18 марта на крымском полигоне "Опук". Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ, наши воины тренировались отбивать нападение воздушного десанта условного противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"После получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро осуществили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону", – рассказал о легенде учений командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Кроме того, он анонсировал, что вскоре десантники примут участие в тренировках с привлечением инженерных подразделений, артиллерии и армейской авиации.

Напомним, по информации Министерства обороны РФ, 18-19 марта на полигоне "Опук" в оккупированном Крыму пройдут командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.

Десантники армии страны-агрессора планируют отработать вопросы десантирования личного состава и техники на незнакомую площадку приземления с последующим захватом объектов условного противника и их удерживанием до подхода основных сил соединения.

Кроме того, агрессор намерен параллельно отработать высадку десантно-штурмовых подразделений на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сирский рассказал, что офицеры международных тренировочных миссий НАТО с 2015 года до 2020 года провели подготовку более 19 тыс. украинских военнослужащих, из которых около 16 тыс. прошли курс "бой в городе" .