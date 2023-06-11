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"Держите кулаки за Украину!" Ободряющее обращение маленького мальчика растрогало сеть

Лилия Рагуцкая
Общество
2 минуты
2,6 т.
'Держите кулаки за Украину!' Ободряющее обращение маленького мальчика растрогало сеть

Маленький Иван из Украины обратился к соотечественникам с ободряющими словами. Он заверил, что все будет хорошо и попросил украинцев "не переживать и не плакать".

Видео дня

Если же справиться с эмоциями не удается – Ваня советует "держать кулаки за Украину!". Трогательное видео появилось в TikTok маленького патриота.

На видео мама Вани просит его приободрить украинцев.

"Не переживать. Не плакать. Все будет хорошо!.. А если не удается – возьмите себя в руки. Держите кулаки за Украину!" – после секунды раздумий посоветовал мальчик.

"Держите кулаки за Украину!" Ободряющее обращение маленького мальчика растрогало сеть

В комментариях украинцы благодарят Ваню за важные слова.

"Красавчик. Умничка маленький, спасибо. Послушала – и уже спокойнее на душе", "Конечно, маленький, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! Иначе и быть не может! Украина Есть и БУДЕТ!!! Держим кулачки и берем себя в руки (кому как лучше)!" – пишут комментаторы.

"Держите кулаки за Украину!" Ободряющее обращение маленького мальчика растрогало сеть
"Держите кулаки за Украину!" Ободряющее обращение маленького мальчика растрогало сеть
"Держите кулаки за Украину!" Ободряющее обращение маленького мальчика растрогало сеть
"Держите кулаки за Украину!" Ободряющее обращение маленького мальчика растрогало сеть
"Держите кулаки за Украину!" Ободряющее обращение маленького мальчика растрогало сеть

Напомним, ранее Зеленский показал трогательные кадры спасения на затопленной Херсонщине. Спасатели, правоохранители и простые граждане спасают попавших в беду из-за теракта России на Каховской ГЭС. Рискуя жизнями под вражескими обстрелами украинцы помогают соотечественникам и животным, которых враг едва не обрек насмерть.

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