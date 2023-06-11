'Держите кулаки за Украину!' Ободряющее обращение маленького мальчика растрогало сеть

Маленький Иван из Украины обратился к соотечественникам с ободряющими словами. Он заверил, что все будет хорошо и попросил украинцев "не переживать и не плакать".

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Если же справиться с эмоциями не удается – Ваня советует "держать кулаки за Украину!". Трогательное видео появилось в TikTok маленького патриота.

На видео мама Вани просит его приободрить украинцев.

"Не переживать. Не плакать. Все будет хорошо!.. А если не удается – возьмите себя в руки. Держите кулаки за Украину!" – после секунды раздумий посоветовал мальчик.

В комментариях украинцы благодарят Ваню за важные слова.

"Красавчик. Умничка маленький, спасибо. Послушала – и уже спокойнее на душе", "Конечно, маленький, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! Иначе и быть не может! Украина Есть и БУДЕТ!!! Держим кулачки и берем себя в руки (кому как лучше)!" – пишут комментаторы.

Напомним, ранее Зеленский показал трогательные кадры спасения на затопленной Херсонщине. Спасатели, правоохранители и простые граждане спасают попавших в беду из-за теракта России на Каховской ГЭС. Рискуя жизнями под вражескими обстрелами украинцы помогают соотечественникам и животным, которых враг едва не обрек насмерть.