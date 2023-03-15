Депутаты ''Европейской Солидарности'' привезли генераторы многодетным семьям в прифронтовые города Донбасса. Фото

ародные депутаты из "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко и Владимир Арьев, депутат Киевсовета Ярина Арьева привезли более двух десятков генераторов в Донецкую область, чтобы помочь людям, которые остались без жилья и выживают в прифронтовых городах.

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Об этом сообщили на сайте политсилы. Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в эфире "Прямого" при включении из Краматорска возле разрушенного в результате ракетного удара жилого дома рассказала о гуманитарном кризисе в Донецкой области.

"Это – центр Краматорска, и вчера утром этот дом был расстрелян российскими ракетами. На самом деле в Краматорске, как и в Славянске, как на Донбассе в целом очень ухудшается ситуация с безопасностью. Мы находимся здесь несколько часов, и все время звучат звуки воздушной тревоги, потому что опасность ракетных обстрелов здесь остается постоянной. И это, конечно, очень тревожит", – прокомментировала она.

"Мы в Краматорске находимся и потому, что здесь остается очень большой процент местного населения, многие люди с детьми. Несколько городов Донецкой области сегодня уже призывали к эвакуации, в частности Константиновку. Здесь остаются люди, и мы завели сюда от наших польских партнеров, в частности фонда TeofiPolskie Serce, генераторы. Потому что очень часто бывают перебои с водой, электричеством", – сообщила Ирина Геращенко.

"Очень важно, чтобы эти картины разрушения мирных городов видели наши международные партнеры, осознавая, что нашим военным для обороны и контрнаступления нужно больше оружия", - подчеркнула представитель "Европейской солидарности".

"Нужно отдавать себе отчет, как живут сегодня прифронтовые города. Часто здесь нет работы, часто здесь большие социальные проблемы. Очень важно, чтобы мы в Киеве это осознавали и сосредоточились вместе на помощи людям", - подчеркнула депутат.

"Я в Краматорске бывала за годы войны с 2014 года, пожалуй, сотню раз, и сейчас сердце просто разрывается. Сколько после освобождения Краматорска было вложено любви, сил в этот город. В ремонты дорог, зданий, фонтанов, школ, садов – и на что снова превращает "русский мир" этот прекрасный город. Люди очень переживают и деградацию безопасности, и социально-экономическую - все эти проблемы", - сказала Геращенко.

"Моя задача, как и всех нас, чтобы все россияне были наказаны. Должен быть создан специальный трибунал и все эти факты издевательства над гражданским населением должны быть расследованы наказаны", - подчеркнула Ирина Геращенко.

Из-за разрушенных школ и обстрелов дети в Донецкой области вынуждены учиться дистанционно с помощью Интернет. Но в отсутствие электричества Интернет могут обеспечить только генераторы – рассказал Владимир Арьев.

"Я сейчас нахожусь в Дружковке, это буквально 20 км от Бахмута. Мы вместе с моей коллегой Ириной Геращенко и депутатом Киевсовета Яриной Арьевой привезли на Донбасс генераторы для многодетных семей. Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка", – сказал Ар. 'есть в.

Он отметил, что генераторы помог приобрести фонд "Теофи Польское сердце", возглавляемый коллегой по "Европейской Солидарности" Наталью Издебской.

"Везде, где могли, рашисты разрушали именно школы. А мы понимаем, что сейчас дистанционное обучение возможно только посредством Интернета. Поскольку обстрелы здесь не прекращаются, все, что больше всего нужно сейчас семьям, особенно многодетным, это электричество. А для этого нужен генератор, и именно эти генераторы мы сегодня привезли и раздали многодетным семьям области", – отметил депутат.

Он сообщил, что депутаты "Европейской солидарности" также пообщались с военными. "Это было очень полезное общение для понимания того, что ситуация немного отличается в настроениях, которые пытаются подать на "Едином марафоне". Ситуация действительно вызывает много вопросов по обеспечению ВСУ", - отметил Арьев.

Арьев также прокомментировал ситуацию в регионе по эвакуации прежде всего семей с детьми. "Вопрос эвакуации наиболее остро возникает в Константиновке, и там как раз особенно семьям с детьми рекомендовано покинуть город, поскольку он уже простреливается РСЗО врага. Эти обстрелы достаточно интенсивны, судя по тому, что мы слышим, потому что Константиновка здесь буквально в нескольких километрах от того места, где я сейчас нахожусь", – сказал он.

"Здесь принимаются решения по эвакуации, исходя из оперативной обстановки, но она сейчас достаточно динамично меняется, об этом нам, по крайней мере, говорят военные. В принципе здесь вопрос о гражданском населении будет решать тогда, когда будет понятно, то есть на тот момент, когда нужно принимать решение", – добавил депутат.