Депутат, взорвавший гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье, получил пожизненное лишение свободы: детали дела

На Закарпатье к пожизненному заключению приговорили депутата Керецковского сельского совета Сергея Батрина. 15 декабря 2023 года он подорвал три боевых гранаты РГД-5 и Ф-1 в сессионном зале сельсовета.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В результате взрывов пострадали 26 человек, двое из которых впоследствии скончались от полученных ранений.

Один из пострадавших скончался на следующий день, а другой через месяц после трагедии.

По данным следствия, преступник тщательно спланировал свои действия. Сначала он воспользовался связями в криминальных кругах, чтобы приобрести боевые гранаты, которые хранил в своем доме.

В день заседания сельсовета депутат принес гранаты в здание госучреждения. Покинув помещение сессионного зала, он привел их в боевую готовность. Вернувшись, он вытащил гранаты из карманов куртки и по очереди бросил их на пол комнаты, где находились почти все депутаты сельсовета.

На основе доказательств, собранных Службой безопасности Украины, суд признал его виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель людей);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное ношение, хранение и приобретение взрывных устройств).

Расследование проводили следователи СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В пятницу, 15 декабря, депутат Керецковского сельсовета взорвал гранату во время сессии. Сообщалось о 26 пострадавших, из которых шесть находились в крайне тяжелом состоянии.

– По данным СМИ, подрывником был депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, житель села Кушница. Он взорвал гранаты, когда в сельсовете рассматривался вопрос о принятии бюджета на 2024 год.

– Сообщалось, что перед взрывом Батрин поконфликтовал с коллегами, поскольку был против надбавки сельскому голове от ОПЗЖ в 50% и ежемесячной премии в 100% от оклада.

– Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, как в разгар заседания в зал вошел мужчина и некоторое время неподвижно стоял у входа. Потом достал из кармана несколько гранат и бросил их перед собой.

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