Один из излюбленных мифов пророссийской пропаганды нулевых – начала десятых касался того, что якобы "Донбасс кормит всю Украину". Ни один из "антимайданов" и прочих митингов тех времен не проходил без плакатов и лозунгов с соответствующем содержанием.

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Как бы этот миф не пытались популяризировать заинтересованные политические силы внутри страны и извне, при детальном рассмотрении утверждение, что Донецкая и Луганская области "кормят" все остальные регионы, не выдерживает ни малейшей критики и уже не один десяток раз был опровергнут и представителями органов государственной власти, и журналистами, и еще много кем из общественных деятелей.

Да и время все расставило на свои места: большая часть т.н. "Донбасса" была оккупирована еще в 2014 году, но, как видим, остальные регионы нашего государства не умерли без "помощи Востока". Оно и не удивительно, ведь на дворе не середина ХХ века, уже давно во всех развитых странах сформировано постиндустриальное общество и делать основную ставку на технологии и практики далёкого прошлого крайне не рационально. Вполне в духе нашего восточного соседа.

Но вернемся к нынешним реалиям. На дворе 2023 год, главарь "днр" пушилин публикует на своей странице в Telegram максимально пафосное видео о результатах "шефства российских регионов над городами и районами днр" за 2022 год. Еще и надпись в этом посте под видео такая кричащая: "Только россии под силу такие беспрецедентные масштабы строительства". Это что же такое получается? Регионы россии "кормят" т.н. "Донбасс"! Естественно оккупанты за почти 9 лет напридумывали десятки, если не сотни, оправданий для разрухи на оккупированных территориях. Если коротко, то всё сводится к тому, что это "злобная" Украина во всём виновата, а вовсе не то, что десятки довольно старых предприятий, которым уже давно необходима серьезная модернизация, попала в руки откровенных мошенников и гопников.

Теперь же посмотрим на сами регионы рф, которые "восстанавливают" разрушенные "города и районы днр". Помимо москвы и московской области на видео "засветились" такие регионы россии, как ямало-ненецкий автономный округ, республика саха, нижегородская и челябинская области. И если со столицей более-менее всё понятно, всё-таки рф довольно централизованная страна и большинство крупных бизнесов зарегистрированы именно там, то все остальные уже давно и плотно засели в списках дотационных регионов, кроме, пожалуй, ямало-ненецкого автономного округа. Об этом как минимум свидетельствует приказ минфина россии от 11.11.2021 № 493 "Об утверждение перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

Иными словами российские регионы, которым самим денег не хватает, что-то там "восстанавливают" на оккупированных территориях. Опустим даже тот основополагающий момент, что если бы рф не оккупировала и не уничтожила инфраструктуру территории Украины, то ничего "восстанавливать" не пришлось бы. Просто зачем такая сложная схема? Из практики различных коррупционных скандалов могу заметить, что чем через большее количество инстанций проходят деньги, тем больше возникает возможностей их "присвоить". Но выводы делать не нам, а жителям вышеперечисленных регионов. Но как показывает практика, это не свойственно для граждан страны-агрессора.