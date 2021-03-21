'Деньги – ничто. Но только за них я могу купить себе жизнь': вдова защитника Украины нуждается в помощи

Судьба послала жительнице Ирпеня Ларисе Благовисной немало испытаний. В 2015 году она похоронила погибшего в АТО любимого мужа и осталась одна с двумя детьми. А сейчас – уже в третий раз вынуждена сражаться со страшным врагом – раком. Последняя атака болезни застала вдову защитника Украины врасплох. Сил и решимости в борьбе с недугом ей не занимать. А вот денег, за которые она могла бы "купить" собственную жизнь и оплатить необходимое лечение, уже не осталось совсем.

О своей жизни, любимом муже и изнурительной войне с коварным заболеванием Лариса Благовисная рассказала OBOZREVATEL.

"Мой муж погиб в свой 41-ый день рождения. А ко мне его привезли в 20-тую годовщину нашей семейной жизни. И даже сегодня, через 5 лет после его гибели, я продолжаю учиться жить без него – без человека, который был для меня и мужем, и папой, и братом"... Когда Лариса говорит о погибшем супруге, ее боль ощущается почти физически. Хотя с момента гибели Виталия Благовисного прошло уже пять лет. Он погиб под Донецком, защищая Украину от "русского мира". И оставил жене после себя двух прекрасных дочерей, воспоминания о двадцати годах совместного счастья и невосполнимую боль утраты.

Когда Лариса впервые увидела своего будущего мужа Виталия – сразу поняла, что будет его женой. Это была любовь с первого взгляда. Уже через две недели после знакомства Виталий сделал ей предложение, еще через пару недель они начали жить вместе. А еще через 2,5 года у молодых супругов появились две прекрасные дочурки-близняшки, семья переехала сначала в Киев, а после – в пригород столицы. Работали, растили детей и особо не жаловались на жизнь – до 2011 года.

Тогда Лариса обнаружила странные уплотнения на груди. Обратилась к врачу. Та успокоила: ничего страшного нет, выписала таблетки и крем. Но улучшения не наступало – наоборот: уплотнение увеличивалось. В конце концов Лариса отправилась в диагностический центр. После серии обследований ей поставили страшный диагноз: рак груди в 1 стадии, трижды негативный – редкая, очень агрессивная и трудно поддающаяся лечению форма этого заболевания.

И для семьи Благовисных началась изнурительная борьба за жизнь Ларисы.

"Когда я впервые заболела – мы ничего не знали об этой болезни. Было очень страшно. Я рыдала по ночам, чтобы наши девочки, которым тогда было по 12 лет, не видели… Муж переживал все вместе со мной. Благодаря ему я обрела уверенность, что все преодолею. Потому что другого выхода у меня нет".

Операция и 4 курса химиотерапии подействовали: болезнь отступила.

А на смену ей пришла война.

В свое время ради того, чтобы быть рядом с детьми и мужем, Лариса отказалась от любимой работы – раньше она работала на киностудии, ассистентом режиссера по реквизиту. И ни разу об этом не пожалела: семья всегда была для нее на первом месте. Как и для Виталия. За двадцать лет семейной жизни он только раз отодвинул интересы семьи на второй план – ради того, что считал своим долгом.

"Мне казалось, я знаю своего мужа, как никто другой. И я никогда не могла даже предположить, что он уйдет воевать. Не представляла, насколько он был патриотом… Виталик не ездил на Майдан. Все время работал. Когда началась война – у нас даже разговоров дома таких не было. А потом он принес мне повестку и сказал, что через неделю едет на Донбасс… Сделал все втайне от меня… Не могу сказать, что поддержала его решение. Я была против. Плакала. Просила. Угрожала даже… Но он меня не слышал. Всегда отвечал: если не я – то кто?" - вспоминает Лариса.

Из дому Виталий уехал 27 января 2015 года – сначала на полигон в Яворове, а оттуда – на Донбасс, в составе 93 ОМБр. Чтобы не волновать жену, он мало рассказывал ей об АТО. Хотя она знала, что занимается он саперным делом и постоянно выезжает на боевые задания.

Так было и в тот день, когда Виталий погиб – 14 ноября 2015 года. День, когда ему исполнился 41 год.

"Это была суббота. Я мужу позвонила в 7 утра, поздравила. Помню, он сказал: не буди детей, пусть поспят. А поздравить меня они успеют, когда я вернусь с задания. И я его послушалась… Когда девочки проснулись – мы устроили генеральную уборку, потом пошли и купили торт из мороженого – хотели устроить праздник в честь дня рождения папы… Девочки начали звонить ему часов с 3-х дня, а он все не отвечал. Я их успокаивала: папа может быть занят, он освободится – и сам наберет… А в 17 часов с его номера мне позвонили – и сказали: "Ваш муж погиб".

В тот день группа из 14 военнослужащих роты саперов выполняла боевое задание в районе шахты "Бутовка". Они уже практически закончили работу, когда начался минометный обстрел. Ранения разной степени тяжести тогда получили 8 бойцов. А Виталий Благовисный погиб на месте.

Те, кто потерял близких, точно знают: время не лечит. Оно лишь притупляет боль.

"Первое время тебе очень больно. А потом… Нельзя сказать, что горе уходит. Оно живет вместе с тобой. Просто со временем ты уже не плачешь, когда рассказываешь об этом. Да и делишься ты лишь со своими близкими, потому что это уже почти никому не интересно. О войне меньше говорят по телевизору. Она стала обыденностью. Погибло столько-то, ранено – столько-то… А ведь за этими словами – столько горя! И людям, которые теряют своих мужей, отцов, сыновей жизненно необходимо, чтобы рядом были те, кто поддержит, поможет... Часто вспоминаю, как муж до войны каждую неделю дарил мне розу. Всегда. Я, бывало, даже говорила: ну зачем тратиться? И лишь когда он погиб – поняла: а ведь счастье – как раз в этом, в таких мелочах. Мы их не замечаем – осознаем лишь тогда, когда теряем".

Страшное слово "рецидив" ворвалось в жизнь Ларисы летом 2019-го. С момента первой болезни она регулярно проходила обследования. Последнее КТ, сделанное в начале года, показало изменения в большом сальнике. Однако лечащий врач, к которому обратилась встревоженная Лариса, уверил ее, что произошла ошибка – и никаких проблем у нее нет.

А летом Лариса по приглашению подруги, живущей в Германии, отправилась к ней погостить.

Буквально через несколько дней в чужой стране женщине стало плохо – настолько, что пришлось обратиться к врачам. У нее взяли анализы. Когда пришли результаты, немецкие медики всполошились.

"Пришел доктор и сказал: у вас рак яичников. Вам срочно необходимо возвращаться в Украину, потому что появилась жидкость в легких и животе. Когда я спросила, когда – он ответил: прямо сегодня… Я тогда не осознавала, насколько все серьезно и стремительно. Но из аэропорта в Борисполе меня вывозили уже на каталке. Постоянно тошнило, рвало… Прямо с самолета меня отвезли в Институт рака. Там жидкость откачали, мне стало легче. А потом началось лечение"

Многочисленные обследования, консультации у разных врачей, десятки анализов – и окончательный вердикт: рак яичников в 3 стадии. Тогда, вспоминает Лариса, ей сделали 6 курсов химиотерапии. Две из них – в частных клиниках, поскольку очередь на эту процедуру в Институте рака была расписана на две недели – время, которого у женщины попросту не было. На оплату лечения она собрала все, что имела: сбережения, деньги, оставшиеся от выплаченной вдове погибшего защитника Украины государственной помощи… Этого катастрофически не хватало – но тогда на помощь Ларисе пришли люди: прихожане церкви, в которую она ходит, знакомые и даже те, кого она никогда в жизни не видела.

"Болезнь изменила мой круг общения. Кто-то, узнав о том, что со мной случилось, тихо ушел из моей жизни. А кто-то – помог мне выжить. Ребята наши ирпенские, которые прошли войну, собирали деньги. Командир моего мужа, Артур Киреев, который после того обстрела сам оказался прикованным к инвалидной коляске, очень помог. Он организовал благотворительный концерт, подключил львовских волонтеров, написал пост обо мне и муже – помогал мне собрать деньги на лечение… Волонтер Наталья Юсупова как-то узнала о моей истории – и тоже очень сильно помогает", – вспоминает Лариса.

И лечение снова дало результат. После серии химий медики рекомендовали Ларисе на постоянной основе принимать препарат, блокирующий развитие новых опухолей. Однако для вдовы, работающей продавцом в торговом центре, возможность выкладывать по 165 тысяч гривен каждые два месяца на покупку этого препарата – так же вероятна, как полет на Марс. Женщине не оставалось ничего иного, кроме как надеяться, что в этот раз она победила болезнь окончательно.

Но в марте этого года выяснилось, что впереди – еще одна битва: рак вернулся в третий раз. Шансы победить его есть. Лариса уже начала проходить химиотерапию. При этом медики говорят: существенно улучшить прогнозы на то, что лечение подействует, мог бы прием таргетного препарата "Авастин". Вот только в госзакупках его нет.

"У меня снова рецидив. Рак яичников, стадия ІІІС. И заболевание прогрессирует. О диагнозе я узнала 11 марта. Сейчас мне нужно пройти химию, а дальше уже хирурги будут решать, нужна ли операция. По "химиям" - их нужно 6. Нужен также таргетный препарат "Авастин". Как мне сказали, он дает хорошие результаты, с ним прогнозы намного лучше, чем без него. Медики предупредили: на него нужно искать деньги, потому что по государственным программам он не закупается. Ориентировочно на этот "Авастин" я должна в сжатые сроки найти порядка 260 тысяч гривен"

Где взять такие деньги, вдова погибшего защитника Украины, уже не в первый раз пытающаяся победить рак, просто не знает.

"Я не представляю, где взять такую сумму. Денег у меня нет. Не знаю, к кому мне обратиться… Я ведь понимаю, что люди устали, что у всех – свои проблемы. Но осознание, что завтра ты можешь умереть, потому что у тебя не получилось собрать необходимую сумму – это очень страшно. Ты живешь с этим каждый день. Ты практически не можешь спать, потому что постоянно прокручиваешь в голове: появятся ли эти деньги? Хватит ли тебе их? И ты – абсолютно один… Я давно поняла: самое важное – это твое здоровье, семья, окружение. Люди, которых ты любишь – вот что главное. А деньги не значат ничего. Но сейчас они мне нужны, чтобы "купить" себе жизнь", – говорит Лариса.

Этой весной кто-то грезит отпуском в Египте. Кому-то очень хочется купить новое платье. А Лариса мечтает дожить до августа, когда родится ее вторая внучка и больше всего на свете хочет видеть, как растут дети ее дочерей.

Она мечтает просто быть. Ведь точно знает истинную цену жизни.

Помочь Ларисе Благовисной победить болезнь можно по реквизитам:

Приватбанк: 5168 7422 2164 6692;

Монобанк: 5375 4141 2105 8548.