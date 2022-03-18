Деньги, гуманитарка, транспорт: в 'Эпицентре' рассказали о помощи Украине в условиях войны

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину группа компаний "Эпицентр К" направила собственные ресурсы в помощь военным и гражданам страны.

Как заявила совладелица компании Галина Герега, Эпицентр уже выделил помощь для страны на общую сумму более 150 млн. грн.

"По состоянию на сегодняшний день Эпицентр выделил помощь общей стоимостью более 150 млн грн, и в дальнейшем продолжит помогать стране. Для более эффективной координации и распределения помощи мы создали Гуманитарные штабы в Киеве и Западной Украине. Кроме того, сеть предоставила свой транспорт (фуры, строительную технику, микроавтобусы и т.д.) на нужды украинского народа и перевозку грузов, в том числе из Европы", - отметила Галина Герега.

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По ее словам, поскольку главной целью врага является столица Украины, компания прилагает максимум усилий, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Киеве. Для этого Эпицентр создал в столице Гуманитарный штаб по обеспечению нужд военных, территориальной обороны и мирных жителей. Сюда ежедневно приходят десятки тонн груза: еда, медикаменты, одежда и другие товары первой необходимости.

Благодаря собственным логистическим мощностям компания выстроила полную цепочку поставки гуманитарной помощи в условиях военного положения. Эпицентр предоставляет не только собственные помещения и транспортный парк, но рабочую силу и стратегические запасы товаров.

По состоянию на 13 марта Гуманитарным штабом уже принято более 5500 паллет гуманитарной помощи. В том числе медицинские товары и лекарства, продукты питания, одежду и средства гигиены. При этом импорт-менеджеры компании активно контактируют со странами, желающими оказать помощь и европейскими организациями ООН и Красный крест.

Команда Гуманитарного штаба организует адресную доставку и отгрузку помощи во все районы Киева – в бомбоубежища, больным жителям и людям с особыми потребностями.

На электронной платформе штаба https://potreby.kyivcity.gov.ua/ все желающие могут поделиться своими предложениями по поддержке города.

Также, имея огромный опыт в управлении и логистике, а также обеспечении функционирования Гуманитарного штаба в столице, Эпицентр расширил цепочку поставок гуманитарной помощи в условиях военного состояния и создал еще один гуманитарный штаб совместно с направлением Интерспорт - Украина. Он приступил к работе на базе городского совета в западном регионе страны.

Понимая нужды граждан в холодное время года, здесь в компании решили сделать акцент на помощи теплой одеждой. Инициативу поддержала международная группа Intersport вместе с национальными организациями и известные спортивные бренды 4F, Intersocks, Vilking и другие. Уже сейчас новые грузы прибывают в Украину, увеличивая объемы фонда.

Хотя территориально гуманитарный штаб находится в западном регионе, он работает на обеспечение нужд и адресно оказывает помощь по всей Украине. Соответственно, теплой одеждой будут обеспечены военные Вооруженных Сил Украины и силы территориальной обороны.

В то же время, в сотрудничестве с городскими и областными администрациями на востоке страны Эпицентр оказывает помощь городам, наиболее пострадавшим от вражеских обстрелов.

Компания делает все от себя зависящее для обеспечения потребностей военных и украинских потребителей. Несмотря на военные действия, авиационные и артиллерийские обстрелы городов, торговая сеть Эпицентр продолжает работу везде, где это возможно, и ни на миг не останавливает работу по дальнейшей поставке в Украину наиболее необходимых стране товаров.