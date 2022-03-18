Деньги, гуманитарка, транспорт: в "Эпицентре" рассказали о помощи Украине в условиях войны

Мария Шевчук
Общество
3 минуты
Деньги, гуманитарка, транспорт: в 'Эпицентре' рассказали о помощи Украине в условиях войны
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С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину группа компаний "Эпицентр К" направила собственные ресурсы в помощь военным и гражданам страны.

Как заявила совладелица компании Галина Герега, Эпицентр уже выделил помощь для страны на общую сумму более 150 млн. грн.

Деньги, гуманитарка, транспорт: в "Эпицентре" рассказали о помощи Украине в условиях войны

"По состоянию на сегодняшний день Эпицентр выделил помощь общей стоимостью более 150 млн грн, и в дальнейшем продолжит помогать стране. Для более эффективной координации и распределения помощи мы создали Гуманитарные штабы в Киеве и Западной Украине. Кроме того, сеть предоставила свой транспорт (фуры, строительную технику, микроавтобусы и т.д.) на нужды украинского народа и перевозку грузов, в том числе из Европы", - отметила Галина Герега.

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По ее словам, поскольку главной целью врага является столица Украины, компания прилагает максимум усилий, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Киеве. Для этого Эпицентр создал в столице Гуманитарный штаб по обеспечению нужд военных, территориальной обороны и мирных жителей. Сюда ежедневно приходят десятки тонн груза: еда, медикаменты, одежда и другие товары первой необходимости.

Деньги, гуманитарка, транспорт: в "Эпицентре" рассказали о помощи Украине в условиях войны

Благодаря собственным логистическим мощностям компания выстроила полную цепочку поставки гуманитарной помощи в условиях военного положения. Эпицентр предоставляет не только собственные помещения и транспортный парк, но рабочую силу и стратегические запасы товаров.

По состоянию на 13 марта Гуманитарным штабом уже принято более 5500 паллет гуманитарной помощи. В том числе медицинские товары и лекарства, продукты питания, одежду и средства гигиены. При этом импорт-менеджеры компании активно контактируют со странами, желающими оказать помощь и европейскими организациями ООН и Красный крест.

Деньги, гуманитарка, транспорт: в "Эпицентре" рассказали о помощи Украине в условиях войны

Команда Гуманитарного штаба организует адресную доставку и отгрузку помощи во все районы Киева – в бомбоубежища, больным жителям и людям с особыми потребностями.

На электронной платформе штаба https://potreby.kyivcity.gov.ua/ все желающие могут поделиться своими предложениями по поддержке города.

Деньги, гуманитарка, транспорт: в "Эпицентре" рассказали о помощи Украине в условиях войны

Также, имея огромный опыт в управлении и логистике, а также обеспечении функционирования Гуманитарного штаба в столице, Эпицентр расширил цепочку поставок гуманитарной помощи в условиях военного состояния и создал еще один гуманитарный штаб совместно с направлением Интерспорт - Украина. Он приступил к работе на базе городского совета в западном регионе страны.

Понимая нужды граждан в холодное время года, здесь в компании решили сделать акцент на помощи теплой одеждой. Инициативу поддержала международная группа Intersport вместе с национальными организациями и известные спортивные бренды 4F, Intersocks, Vilking и другие. Уже сейчас новые грузы прибывают в Украину, увеличивая объемы фонда.

Хотя территориально гуманитарный штаб находится в западном регионе, он работает на обеспечение нужд и адресно оказывает помощь по всей Украине. Соответственно, теплой одеждой будут обеспечены военные Вооруженных Сил Украины и силы территориальной обороны.

В то же время, в сотрудничестве с городскими и областными администрациями на востоке страны Эпицентр оказывает помощь городам, наиболее пострадавшим от вражеских обстрелов.

Компания делает все от себя зависящее для обеспечения потребностей военных и украинских потребителей. Несмотря на военные действия, авиационные и артиллерийские обстрелы городов, торговая сеть Эпицентр продолжает работу везде, где это возможно, и ни на миг не останавливает работу по дальнейшей поставке в Украину наиболее необходимых стране товаров.