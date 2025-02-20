День женской энергии: что следует сделать 20 февраля

В четверг, 20 февраля, длится 22-й лунный день. Луна находится в Скорпионе, но после обеда перейдет в знак Стрельца, Солнце начинает движение через созвездие Рыб.

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Каким будет этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, цифрой дня в этот четверг является двойка, которая дает женскую энергию. "Вы будете извлекать опыт, уроки через женскую энергию", – пообещала Исита Гая.

"Это прекрасный день для того, чтобы позвонить своей маме, посетить свою подругу, сказать какой-нибудь женщине прекрасный комплимент", – сказала астролог.

Кроме того, она пояснила, что в этот четверг станет днем знаний, раскрывающим наши способности. "Поэтому если вы хотите научиться какому-то делу, начните обучение в этот день", – посоветовала она.

Вдобавок к этому Исита Гая посоветовала практику, которая поможет усвоить новые знания и станет полезной, например, в изучении нового языка. "Вам следует спать на учебнике именно в этот день, потому что четверг отвечает за знания, а ночью проходят подгрузки на тонком плане. Поэтому, если вы хотите что-нибудь выучить, просто положите учебник под подушку и усвоить информацию вам будет гораздо легче", – пояснила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 20 февраля – кого ждет пауза в работе, а у кого откроются новые возможности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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