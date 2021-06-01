День защиты детей на Донбассе: соревнования по плаванью, катание на коньках, сладости и аниматоры

1 июня, в День защиты детей, Фонд Бориса Колесникова организовал марафон детских праздничных мероприятий в Донецкой области.

В Дружковке третий год подряд благотворители проводят социальную акцию по оздоровлению школьников города, организуя для них бесплатное посещение бассейна. Ежегодно по 350 учеников 1-4 классов занимаются с тренерами, которые прививают им любовь к спорту, привычку к активному и здоровому образу жизни. Специально ко Дню защиты детей Фонд провел показательные соревнования в бассейне для старших групп. Юные спортсмены продемонстрировали высокие результаты и соревновательный дух. В качестве награды все ребята получили сладости, для них устроили веселые развлечения с аниматорами в центре Дружковки.

Фонд также поздравил с Днем защиты детей более 500 малышей г. Константиновка, с. Иванополье, Дылеевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Плещеевка, Бересток, Ильиновка, Александро-Калиново, Долгая Балка, Степановка, Катериновка, Веролюбовка. Благотворители подарили им настоящий праздник — с развлекательными программами, сюрпризами и вкусной продукцией ТМ "Конти".

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Кроме того, Фонд организовал масштабное праздничное мероприятие на льду арены Mariupol Ice Center. Здесь детей радостно встречали клоуны и ростовые куклы, которые дарили заряд позитива, демонстрировали шоу мыльных пузырей и поющих бутылок. Весь день ребята из Мариуполя и соседних сел учились кататься на коньках, дегустировали фирменные блюда на фудкорте, играли в Playstation Zone, делали яркие фото на память.

"Наш Фонд уже 13 лет заботится о подрастающем поколении и его будущем, стремится согреть теплом и любовью каждое детское сердце. Сегодня мы провели ряд мероприятий в Донецкой области, которые сделали малышей чуточку счастливее и радостнее. Также в канун праздника к нам обратилась директор многопрофильной Константиновской больницы интенсивного лечения Елена Руденко с просьбой помочь в приобретении кроваток-манежей для малышей. В рамках благотворительной программы Фонда, которая призвана поддержать сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные, многодетные и неполные семьи, мы передали Елене Станиславовне сертификат на покупку необходимой мебели для детского отделения больницы", — рассказывает София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

Напомним, Фонд систематически оказывает поддержку детям и молодежи Донецкой области, инициирует для них проведение социальных, спортивных, образовательных программ и проектов.