День защиты детей на Донбассе: соревнования по плаванью, катание на коньках, сладости и аниматоры

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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Фонд Бориса Колесникова организовал праздники для детей в Донецкой области

1 июня, в День защиты детей, Фонд Бориса Колесникова организовал марафон детских праздничных мероприятий в Донецкой области.

В Дружковке третий год подряд благотворители проводят социальную акцию по оздоровлению школьников города, организуя для них бесплатное посещение бассейна. Ежегодно по 350 учеников 1-4 классов занимаются с тренерами, которые прививают им любовь к спорту, привычку к активному и здоровому образу жизни. Специально ко Дню защиты детей Фонд провел показательные соревнования в бассейне для старших групп. Юные спортсмены продемонстрировали высокие результаты и соревновательный дух. В качестве награды все ребята получили сладости, для них устроили веселые развлечения с аниматорами в центре Дружковки.

Фонд также поздравил с Днем защиты детей более 500 малышей г. Константиновка, с. Иванополье, Дылеевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Плещеевка, Бересток, Ильиновка, Александро-Калиново, Долгая Балка, Степановка, Катериновка, Веролюбовка. Благотворители подарили им настоящий праздник — с развлекательными программами, сюрпризами и вкусной продукцией ТМ "Конти".

Фонд Бориса Колесникова организовал марафон детских праздничных мероприятий
Видео дня
Фонд Бориса Колесникова организовал детские праздничные мероприятия на Донетчине

Кроме того, Фонд организовал масштабное праздничное мероприятие на льду арены Mariupol Ice Center. Здесь детей радостно встречали клоуны и ростовые куклы, которые дарили заряд позитива, демонстрировали шоу мыльных пузырей и поющих бутылок. Весь день ребята из Мариуполя и соседних сел учились кататься на коньках, дегустировали фирменные блюда на фудкорте, играли в Playstation Zone, делали яркие фото на память.

Детей радостно встречали клоуны и ростовые куклы
Фонд также поздравил с Днем защиты детей более 500 малышей
Благотворители подарили детям настоящий праздник

"Наш Фонд уже 13 лет заботится о подрастающем поколении и его будущем, стремится согреть теплом и любовью каждое детское сердце. Сегодня мы провели ряд мероприятий в Донецкой области, которые сделали малышей чуточку счастливее и радостнее. Также в канун праздника к нам обратилась директор многопрофильной Константиновской больницы интенсивного лечения Елена Руденко с просьбой помочь в приобретении кроваток-манежей для малышей. В рамках благотворительной программы Фонда, которая призвана поддержать сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные, многодетные и неполные семьи, мы передали Елене Станиславовне сертификат на покупку необходимой мебели для детского отделения больницы", — рассказывает София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

В качестве награды все ребята получили сладости
День защиты детей на Донбассе: соревнования по плаванью, катание на коньках, сладости и аниматоры
Дети получили в подарок вкусную продукцию ТМ "Конти"

Напомним, Фонд систематически оказывает поддержку детям и молодежи Донецкой области, инициирует для них проведение социальных, спортивных, образовательных программ и проектов.

Фонд провел показательные соревнования в бассейне для старших групп
В бассейне провели соревнования для старших групп
День защиты детей на Донбассе: соревнования по плаванью, катание на коньках, сладости и аниматоры
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