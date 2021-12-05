Сегодня день волонтёра, а завтра день ЗСУ. Настроение совсем не праздничное, от слова вообще. С утра на связи с фронтом, обсуждаем заказы, не как в 14, но есть крайне важные потребности.

Ситуация крайне напряженная, готовимся отбиваться, главное – не паниковать. Во вторник наконец-то придут квадрокоптеры, ждём их уже полтора месяца, они ооочень нужны на фронте!! Не хватает на коптер 23 тыс и ещё два планшета надо выкупить 28 тыс.

Также нужны турникеты, кровоостанавливающие, противопростудное и обезболивающее. Люди, вместо паники, помогите нам, каждая гривня – огромная помощь. Кто сколько может 20, 50, 100, соберём и отправим нашим защитникам. Это будет лучшее поздравление, это наша поддержка и помощь.

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