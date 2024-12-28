День прощения: астролог дала подробный прогноз на 28 декабря

Конец года – это всегда особенное время. Следует подвести итоги, сделать выводы и начать размышлять над планами и целями на следующие двенадцать месяцев.

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Астролог и нумеролог Исита Гая специально для OBOZ.UA рассказала о том, как следует провести последние дни года. Эксперт дала подробный прогноз на 28 декабря.

После интересной и насыщенной недели многие могли почувствовать поток энергии и неожиданные трансформации. Возвышенное настроение будет меняться внезапной грустью, растерянностью и непониманием, что будет дальше.

"Но все-таки новогоднее настроение и праздничная волна будут окрылять людей. Неделя принесет яркие решения и неожиданные видения", – отметила астрологиня.

После периода творчества, креативности и обнуления придет время для глубинного очищения.

"Это похоже на то, как змея сбрасывает старую свою кожу и прорастает новой. Вот сейчас мы в конце этого года сбрасываем с себя все маски, иллюзии и неопределенности", – добавила Исита Гая.

В субботу, 28 декабря, стоит попросить прощения у родных, близких и знакомых.

Не следует забывать и о себе – извиниться за то, что мы что-то не дали себе в этом году, чего-то не достигли, что-то потеряли, за то, что выбирали злость и гнев вместо добра и радости.

Суббота – день освобождения. Следует отпустить все недоразумения и весь негатив.

"Простите это себе, отпустите и пообещайте больше расслабляться, отдыхать и больше радоваться в будущем году", – подчеркнула эксперт.

Следует также заняться благотворительностью, покормить бездомных животных, сделать кому подарок. Так, по словам Исити Гаи, вы снимете тяжелую кармическую энергию своего прошлого.

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