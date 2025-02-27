День продолжительностью три года: воспоминания украинцев о начале полномасштабной войны в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

24 февраля 2022 - дата, запечатлевшаяся в памяти миллионов украинцев. Воспоминания об этом дне навсегда останутся болезненными и травмирующими. Чтобы передать это следующим поколениям, Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит истории людей, ставших жертвами или свидетелями войны. Далее – откровенные свидетельства мирных людей, три года назад проснувшихся в войне.

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Елена, жительница Мелитополя, вспоминает, как вражеская армия оцепила ее город. До последнего женщина надеялась, что скоро закончится. Тогда самым тяжелым для нее был потеря связи с Украиной. Оккупанты сразу отключили в городе интернет, лишив людей возможности узнавать новости и общаться с родными.

"Тогда мы нашли на чердаке старый магнитофон и пытались поймать хоть какую-нибудь связь с Украиной", – вспоминает Елена. Больше по ссылке.

Не менее опасно в первые дни войны было и в Киевской области. Антон из Бучи вспоминает: достаточно было вернуть "не ту" улицу при выезде из родного города или села, чтобы оказаться в руках оккупантов.

"Я должен был тогда выехать на работу в Киев. Вместе с братом на двух машинах мимо БМП этих уродов просто проехали на удивление, потому что, например, возвращавшие там налево авто они все были расстреляны", – рассказал Антон. Его история по ссылке.

Между тем, жительница Купянской общины Тамара с ужасом наблюдала, как русские военные заходили в ее село. Она не понимала, что делать: бежать было поздно, а оставаться – значит жить в постоянном страхе.

"Уехать тогда можно было только в Россию. Тогда мы даже из дома выходить боялись – всюду их военные и техника. Это был ужас", – рассказывает Тамара. Больше по ссылке.

Ирина из Мариуполя помнит, как в первый день войны увидела в окне столбы дыма от обстрелов, на ее глазах от снаряда погиб сосед. Вместе с семьей она долго пряталась в подвале, а когда наконец решилась выйти на улицу, чуть не потеряла сознание.

Когда я увидела весь этот хаос в городе, у меня просто не было слов, как это описать. На улицах лежали тела: на скамейках, вдоль дороги. Все окна выбиты, везде пожары, все магазины разграблены", – вспоминает Ирина те жуткие дни. Ее история по ссылке.

Тогда еще 13-летний Федор из Херсона до сих пор помнит, как город заполнили вражеские танки, а его жизнь разделилась на "до" и "после".

В первые дни я постоянно смотрел новости по телевизору, надеялся, что вот-вот сейчас Байден подавит Россию санкциями и все закончится. Но, наконец, получилось так, что я восемь месяцев прожил под оккупацией", – рассказывает парень. Его история по ссылке.

Эти и тысячи других историй стали частью архива Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. В настоящее время собрано уже 130 тысяч историй украинцев. Это самый большой в мире архив свидетельств и источник правды о войне в Украине – с 2014 года и по сей день.

Работа по сбору показаний продолжается. Смотрите и читайте истории на сайте.